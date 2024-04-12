Закликав молитись за окупантів і не тільки: СБУ повідомила про підозру одному з керівників УПЦ МП (фото)

Йому загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна

Заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) Миколі Данилевичу було оголошено про підозру. Ім'я клірика не було названо, однак, судячи з фото, можна дійти невтішного висновку, що йдеться саме про Данилевича, про обшуки якого у п'ятницю писали ЗМІ.

Служба безпеки України задокументувала з його боку підривну діяльність. Про це інформує СБУ.

Зазначається, що клірик виправдовував війну Росії проти України та розпалював релігійну ненависть. Попередньо відомо, що після повномасштабного вторгнення протоієрей публічно закликав до співпраці з росіянами, щоб спільно "помолитися за здоров’я та добробут" російських окупантів. Такий заклик він опублікував у власному телеграм-каналі, який використовував для поширення прокремлівських наративів.

За оперативними даними СБУ, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи Росії.

"Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення обшуків за місцем проживання підозрювано було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування РФ, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Ба більше, було знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ РФ.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

СБУ додає, що зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі ФСБ РФ створити власну агентурну мережу у прикордонних районах на півночі України. Ворожі агенти мали збирати розвіддані про Сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп.