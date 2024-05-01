СБУ прийшла з обшуками до ще одного митрополита УПЦ МП: чим він відзначився

Він помічений у поширенні російської пропаганди

Вранці у середу, 1 травня, Служба безпеки України прийшла з обшуками до ієрарха УПЦ МП — митрополита Запорізького та Мелітопольського Луки, у миру — Андрія Коваленка. Слідчі дії відбуваються у Запоріжжі.

Про це пише "Українська правда". Видання посилається на власне джерело у спецслужбі. Подробиці СБУ пообіцяли оприлюднити пізніше.

Варто зазначити, що за інформацією руху "Чесно", митрополита Луку було помічено у поширенні проросійської пропаганди. Він також виправдовував збройну агресію РФ проти України.

У 2022 році Коваленко заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, за те, що вони не протестують проти гей-парадів у Києві. А у 2023 році він поскаржився, що нібито масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на церкву були мізерно малими порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

Довідково: Андрій Коваленко народився 1971 року в місті Харцизьк Донецької області. Він двічі не зміг вступити до інституту та пішов працювати санітаром до центральної міської лікарні. У травні 1999 року був висвячений у сан ієрея. У 2018 році був викликаний для проведення профілактичної бесіди в СБУ, за результатами якої назвав тодішнього президента України Петра Порошенка "сучасним гонителем церкви".

Нагадаємо, раніше керівник Сумської єпархії УПЦ (МП), який закликав вірян до релігійної ненависті, отримав підозру за матеріалами СБУ. Наголошувалося, що митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", митрополит Святогірської лаври Арсеній отримав підозру від Служби безпеки України через те, що "підказав" російським окупантам позиції Збройних Сил України в Донецькій області. Підривну діяльність він провадив прямо під час літургії.