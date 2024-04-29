Вже скоро: тарифи на світло в Україні можуть зрости, коли і наскільки

Швидше за все також зростуть тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків.

Дію пільгового тарифу на електроенергію продовжили до кінця травня. Проте вже у червні платіжки за світло можуть зрости.

Про це у коментарі "Апострофу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, тарифи на електроенергію можуть зрости з нинішніх 2,64 гривні за 1 кіловат-годину до 3,5 гривні за 1 кіловат-годину. Тому, зазначає Попенко, швидше за все також зростуть тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків.

"У них закладено вартість електроенергії для побутових споживачів, яка використовується для освітлення місць загального користування, для ліфтів, на насоси. Тобто автоматично зросте цей тариф – приблизно на 10%", — сказав він.

Проте найближчим часом не очікується зростання цін на газ та холодну воду, хоча відповідні розрахунки проводились.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 травня тариф на воду збільшать у великому місті Тернопільської області. Також платитимуть більше мешканці міста у Харківській області.