Субсидії для ВПО: незабаром можна буде отримати гроші не тільки на комуналку

В червні уряд планував запустити ще один вид субсидії

З початку травня в Україні призначають субсидію на неопалювальний період. Внутрішньо переміщені особи є однією з категорій отримувачів, які мають заново підтвердити свої дані, аби продовжити отримувати допомогу — подати нові заяву та декларацію.

Для ВПО при отриманні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг є певні особливості. Субсидію надають не за зареєстрованим місцем проживання, а за фактичним — його зазначають у довідці про статус ВПО. Договір оренди при цьому не обов'язковий. Склад домогосподарства людина сама зазначає в декларації. Тим, хто продовжує отримувати допомогу від держави варто знати — вона не враховується до сукупного доходу.

Незабаром влада надасть ВПО ще один механізм допомоги — субсидію на оренду житла. Згідно з планом, розпочати програму мають вже з червня. Розмір субсидії буде враховувати територію, де вона надається, а відтак і вартість проживання. На неї впливатиме кількість людей в домогосподарстві, доходи тощо. Як і у випадку з субсидією на оплату послуг ЖКГ, людина сплачуватиме частину вартості оренди, решту компенсуватиме держава.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для однієї із областей України збільшили розмір субсидії на електроенергію. Це пов'язано із локальним дорожчанням за 1 кВт.