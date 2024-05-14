Подали документи на субсидію: як перевірити результат

Всі дані про субсидію доступні в одному місці

В Україні держава пропонує допомогу тим, хто самостійно не може сплачувати за комунальні послуги. Громадяни України та іноземці, що офіційно проживають на території держави можуть звернутися до Пенсійного фонду та подати документи на оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги. Зробити це можна кількома способами, серед яких — спрощена онлайн-форма.

Серед іншого вона розміщена на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Саме там після авторизації через банк або електронний ключ, можна перевірити інформацію про призначені субсидії та пільги. Для того аби побачити відповідь Пенсійного фонду на надіслану через вебпортал заяву, потрібно зайти в розділ "Мої повідомлення" і там впродовж 10 днів має з'явитися відповідь. В разі якщо документи заповнені невірно, фахівці про це повідомлять.

Якщо потрібно перевірити суму нарахувань або інші дані щодо субсидії, то на вебпорталі ПФУ є окремий розділ "Моя субсидія". Там можна побачити місяць та рік останнього нарахування, нараховану суму, рішення щодо пільг та субсидій. Зазвичай, субсидія нарахована за місяць, з'являється в особистому кабінеті в наступному.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як людині, що не має роботи отримати субсидію. Окрім офіційного статусу безробітного, держава передбачила можливість отримати субсидію при тривалій хворобі.