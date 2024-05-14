Подали документы на субсидию: как проверить результат

Все данные о субсидии доступны в одном месте

В Украине государство предлагает помощь тем, кто самостоятельно не может оплачивать коммунальные услуги. Граждане Украины и иностранцы, официально проживающие на территории государства, могут обратиться в Пенсионный фонд и подать документы на оформление субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Сделать это можно несколькими способами, среди которых упрощенная онлайн-форма.

Среди прочего, она размещена на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Там же после авторизации через банк или электронный ключ, можно проверить информацию о назначенных субсидиях и льготах. Чтобы увидеть ответ Пенсионного фонда на посланное через веб-портал заявление, нужно зайти в раздел "Мои сообщения" и там в течение 10 дней должен появиться ответ. Если документы заполнены неверно, специалисты об этом сообщат.

Если нужно проверить сумму начислений или другие данные по субсидии, то на веб-портале ПФУ есть отдельный раздел "Моя субсидия". Там можно увидеть месяц и год последнего начисления, начисленную сумму, решения по льготам и субсидиям. Обычно субсидия начислена за месяц, появляется в личном кабинете в следующем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как человеку, не имеющему работы получить субсидию. Кроме официального статуса безработного, государство предусмотрело возможность получить субсидию при продолжительной болезни.