Гроші будуть не зайві: як отримати субсидію на комуналку

В опалювальний період сума субсидії була понад 1400 грн в середньому

Субсидія в Україні надається малозабезпеченим сім'ям для оплати житлово-комунальних послуг. При цьому важливо не потрапляти під майнові обмеження — не мати великих депозитів, сучасної машини, працювати (бути непрацездатним, офіційно безробітним тощо).

Право на отримання субсидії мають як громадяни України, які постійно проживають у житловому приміщенні (будинку), так і іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні. Власником приміщення при цьому бути не обов'язково — субсидію надають ВПО, орендарям.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи і майновий стан домогосподарства, з якого звертаються за призначенням житлової субсидії, до Пенсійного фонду. За потреби додають скани або копії додаткових документів — довідки ВПО, договорів оренди чи реструктуризації боргу.

Подати документи можна особисто у відділенні, поштою, через додаток ПФУ, в електронній формі через державний вебпортал електронних послуг "Дія" чи портал Пенсійного фонду. Результат можна дізнатися на вебпорталі ПФУ — там також будуть відслідковуватися виплачені суми та інші дані про субсидію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що уряд планує запустити для ВПО ще один вид субсидій. Мова про субсидії на оплату оренди — вони будуть різного розміру залежно від регіону.