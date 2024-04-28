Буде масовий перерахунок: хто з українців отримає субсидію у травні

Для більшості перерахунок автоматично

Вже за кілька днів, з 1 травня 2024 року, в Україні пройде масовий перерахунок субсидій. Претендувати на виплати матимуть змогу кілька категорій громадян.

Про це повідомила начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Оксана Гузенко. Вона пояснила, що з 1 травня буде масовий перерахунок житлової субсидії на неопалювальний період. Таким чином, житлові субсидії зможуть оформити домогосподарства, в яких вони не були призначені на зиму взагалі або в розмірі нуль, а також домогосподарства, які орендують житлове приміщення.

"Це буде здійснено автоматично для всіх домогосподарств, за винятком тих, в яких відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства. До автоматичного перерахунку потрапить більшість домогосподарств, яким призначено субсидію. Але є домогосподарства, яким необхідно в обов’язковому порядку, щоб мати літню субсидію та надалі зимову, звернутися з заявою та декларацією" — пояснила представниця Пенсійного фонду.

Також з 1 травня за субсидіями в Україні мають звернутися сім’ї, де кількість осіб, які фактично проживають у житлі, менша, ніж зареєстрованих.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального періоду, тобто протягом травня та червня, громадяни мають право подати заяву та декларацію на призначення житлової субсидії. У цьому випадку її буде призначено з початку опалювального періоду, пояснила представник Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна зберегти субсидію та отримати пільгу.