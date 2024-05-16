Время есть до 1 июля: кому из получателей субсидии нужно обязательно обратиться в ПФУ
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Человек должен одновременно отвечать четырем критериям
Некоторые граждане Украины имеют право одновременно и на жилищно-коммунальную субсидию и на льготу. Получать можно только один вид помощи.
В Пенсионном фонде обратились к людям, которые одновременно с получением жилищно-коммунальной субсидии или льготы отвечают еще трем критериям. Их для продления выплат нужно обратиться в ПФУ до 1 июля до 2024 года.
Если кроме получения помощи от государства на оплату коммунальных услуг вы одновременно:
- были по состоянию на 24 февраля 2022 г. получателем субсидии или льготы
- жили или живете в зоне боевых действий или на оккупированной территории
- с 24 февраля 2022 года не обращались в соцзащиту или ПФУ для переназначения выплаты пособия (субсидии/льготы) на коммунальные услуги.
Как обратиться в Пенсионный фонд с документами:
- прийти лично в сервисные центры ПФУ,
- обратиться к уполномоченным лицам территориального совета,
- лично через ЦНАП,
- почтой в адрес органа ПФУ,
- через веб-портал электронных услуг ПФУ
- через веб-портал "Действие"
- через мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае большинства получателей субсидии их перечисляют автоматически. Однако части получателей, в частности ВПЛ и арендаторам, нужно заново подавать документы в Пенсионный фонд.