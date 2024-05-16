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Время есть до 1 июля: кому из получателей субсидии нужно обязательно обратиться в ПФУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Для тех, кто жил или живет на особых территориях нужно обратиться в ПФУ Новость обновлена 16 мая 2024, 07:47
Для тех, кто жил или живет на особых территориях нужно обратиться в ПФУ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Человек должен одновременно отвечать четырем критериям

Некоторые граждане Украины имеют право одновременно и на жилищно-коммунальную субсидию и на льготу. Получать можно только один вид помощи.

В Пенсионном фонде обратились к людям, которые одновременно с получением жилищно-коммунальной субсидии или льготы отвечают еще трем критериям. Их для продления выплат нужно обратиться в ПФУ до 1 июля до 2024 года.

Если кроме получения помощи от государства на оплату коммунальных услуг вы одновременно:

  • были по состоянию на 24 февраля 2022 г. получателем субсидии или льготы
  • жили или живете в зоне боевых действий или на оккупированной территории
  • с 24 февраля 2022 года не обращались в соцзащиту или ПФУ для переназначения выплаты пособия (субсидии/льготы) на коммунальные услуги.

Как обратиться в Пенсионный фонд с документами:

  • прийти лично в сервисные центры ПФУ,
  • обратиться к уполномоченным лицам территориального совета,
  • лично через ЦНАП,
  • почтой в адрес органа ПФУ,
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ
  • через веб-портал "Действие"
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае большинства получателей субсидии их перечисляют автоматически. Однако части получателей, в частности ВПЛ и арендаторам, нужно заново подавать документы в Пенсионный фонд.

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