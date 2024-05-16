Время есть до 1 июля: кому из получателей субсидии нужно обязательно обратиться в ПФУ

Человек должен одновременно отвечать четырем критериям

Некоторые граждане Украины имеют право одновременно и на жилищно-коммунальную субсидию и на льготу. Получать можно только один вид помощи.

В Пенсионном фонде обратились к людям, которые одновременно с получением жилищно-коммунальной субсидии или льготы отвечают еще трем критериям. Их для продления выплат нужно обратиться в ПФУ до 1 июля до 2024 года.

Если кроме получения помощи от государства на оплату коммунальных услуг вы одновременно:

были по состоянию на 24 февраля 2022 г. получателем субсидии или льготы

жили или живете в зоне боевых действий или на оккупированной территории

с 24 февраля 2022 года не обращались в соцзащиту или ПФУ для переназначения выплаты пособия (субсидии/льготы) на коммунальные услуги.

Как обратиться в Пенсионный фонд с документами:

прийти лично в сервисные центры ПФУ,

обратиться к уполномоченным лицам территориального совета,

лично через ЦНАП,

почтой в адрес органа ПФУ,

через веб-портал электронных услуг ПФУ

через веб-портал "Действие"

через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае большинства получателей субсидии их перечисляют автоматически. Однако части получателей, в частности ВПЛ и арендаторам, нужно заново подавать документы в Пенсионный фонд.