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Перейди "по лінку" чи "за посиланням"? Мовознавець пояснив, як правильно говорити

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Перейди "по лінку" чи "за посиланням"? Мовознавець пояснив, як правильно говорити Новина оновлена 19 травня 2024, 22:16

Деякі речі можна назвати більш ніж одним способом

В останні роки українська мова стала дуже популярною як усередині нашої країни, так і за кордоном, а тому у багатьох почали виникати питання щодо того, як насправді називаються звичні речі. Особливо проблемні у цьому плані слова, пов’язані з новими технологіями.

Складнощів додає і те, що деякі з них, наприклад "посилання", мають кілька варіантів вимови та не завжди зрозуміло, який з них використовувати. Трохи ясності вирішив внести український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1".

У мережі можна зустріти одразу три слова, що позначають активний елемент вебсторінки, при натисканні на який відбувається перехід на іншу сторінку:

  • лінк;
  • посилання;
  • покликання;

Авраменко пояснює, що "лінк" та "посилання" це дублюючі слова і різниця між ними полягає в тому, що "лінк" це запозичене слово, а "посилання" — українське.

При цьому він зазначає, що все частіше зустрічає прихильників слова "покликання", проте наголошує, що воно зовсім не нове.

"Це слово, у значенні "примітка під текстом", зафіксовано у словниках, виданих майже 100 років тому. Тобто це не нове слово, а реанімоване", — додав Авраменко.

Таким чином, мовознавець каже, що всі три слова є правильними й лише вам вирішувати, яке з них використовувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно перекласти українською фразу "не по собі". Багато хто стикається з помилками при використанні її в українській мові.

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#Українська мова #Олександр Авраменко #Правопис