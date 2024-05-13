Творець серіалу "Слуга народу" отримав 750 мільйонів із бюджету, стверджують журналісти: подробиці розслідування

Сам режисер з журналістами говорити не захотів

Російський, а потім і український режисер Олексій Кірющенко, який свого часу доклав зусиль до запуску телеканалу "ДОМ", у воєнний час налагодив бізнес із постачання електроенергії державі. Після цього він уклав з нею контрактів більш ніж на 750 мільйонів гривень.

Таку інформацію оприлюднили журналісти видання Bihus.Info у своєму новому розслідуванні. За їхніми даними, творець численних серіалів на кшталт "Слуга народу", "Моя прекрасна няня" та "Свати" також має частку у бізнесах з виробництва БПЛА.

Зокрема, зазначається, що у вересні 2023 року він став власником частки в 5% у компаніях "Калвер Технолоджіс", "Калвер Авієюшн" та "Глефа". Сам Кірющенко коментувати цю інформацію відмовився і з журналістами в принципі говорити не став.

Тим часом розслідувачі видання виявили, що Кірющенко також є власником 49% компанії "Ел Енерго". Компанія наприкінці 2022 року отримала ліцензію на продаж електрики, але постачати її почала лише у серпні 2023 року, коли режисер став її співвласником.

Видання зазначає, що саме після цього компанія отримала замовлення від державних компаній майже на 775 мільйонів гривень.

Журналісти кажуть, що сама "Ел Енерго" електрику не виробляє, а закуповує її у двох компаній ТОВ "Нью Стрім Енерджі" та ТОВ "Електротрейдінг Груп". Бенефіціаром останньої є Сергій Астапов, якого пов’язують із нардепом від колишньої ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Як повідомлялося раніше, днями відомий український підприємець Олександр Слобоженко влучив у поле зору журналістів. На тлі мобілізації в Україні молодик не соромиться хвалитися елітним автопарком, поїздками за кордон та лакшері-життям.

Сам же Слобоженко після скандалу звернувся до журналістів.