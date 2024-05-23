В ролі актора: Усик зніметься в американському фільмі Smashing Machine

Український боксер зіграє роль співвітчизника-бійця

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик візьме участь у зйомках американського фільму Smashing Machine ("Ударна машина"). Українець зіграє роль свого співвітчизника-бійця.

Про це стало відомо із даних на сторінці фільму на сайті Internet Movie Database.

Сюжет майбутнього фільму будуватиметься навколо колишнього бійця Марка Керра. Роль головного героя виконає відомий кіноактор та рестлер WWE Дуейн "Скеля" Джонсон.

Усик зіграє українського бійця Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Керра — спочатку нокаутом, а потім одноголосним рішенням суддів. Проте результат першого бою між ними згодом анулювали.

Окрім Усика та Джонсона, у фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Прем’єру заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, що наступний бій українського чемпіона може відбутися вже у жовтні цього року. Тайсон Фьюрі підтвердив, що має намір скористатися опцією реваншу.