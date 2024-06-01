Страшний сон для українських політиків: прем'єр-міністр Польщі Туск здивував своєю декларацією

Без автомобіля та нерухомості

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск здивував своєю декларацією за 2023 рік, яку нещодавно опублікували на парламентському сайті. Як виявилось у його власності немає ані нерухомості, ані автомобіля.

А його дохід за час обіймання посади прем'єра зріс на 8 тис. злотих і 10 тис. євро. Про це пише TVN24.

Зазначається, що, згідно з декларацією про майно за 2023 рік, Дональд Туск накопичив заощаджень у польській валюті на суму 120 тис. злотих, а в іноземній валюті – 295 тис. євро. У порівнянні з декларацією, поданою на початку сеймового терміну, ці суми вищі, на 8 тис. злотих і 10 тис. євро відповідно.

Також Туск має поліс страхування життя ERGO Hestia на 300 тис. злотих та два поліси Allianz. Вартість кожного по 70 000 злотих.

У поточній заяві політик не декларував наявність у власності будь-якої нерухомості та автомобіля. Проте як рухоме майно вартістю понад 10 тис. злотих прем’єр-міністр зазначив годинник Grand Seiko GMT 2016 року.

Дохід Дональда Туска у 2023 році складається з:

пенсія (з Бельгії) — 2 371,76 євро,

відсотки на заощадження — 61 євро,

авторське право — 12 703,97 злотих,

пенсія від ZUS — 118 887 злотих,

пенсія від Європейської комісії — 64 757,76 євро,

депутатська допомога — 6 211,66 злотих (в т.ч. неоподатковуваних 5405 злотих і оподатковуваних 806,66 злотих),

заробітна плата — 17 541,79 злотих,

дохід від канцелярії прем'єр-міністра — 13 441,60 злотих.

Водночас українські політики та депутати не можуть похизуватись відсутністю авто чи нерухомості, а навіть навпаки — дехто має не одну машину чи будинок.

Раніше "Телеграф" писав, що Туск розповів скільки російських диверсантів затримали у Польщі.