Квартиры и частные дома: сколько стоит снять жилье в Польше

В Польше можно снять студию за 630 долларов, комната обойдется в 345 евро

Снять жилье в Польше можно начиная от 345 евро (комната), а квартира-студия обойдется в 584 евро. Выбор арендатора в Польше ограничен только его возможностями: можно выбрать и роскошные апартаменты на весь этаж, частные дома на берегу Балтийского моря, или обычные городские квартиры.

Об этом "Телеграфу" рассказала риелтор Алина Антоненко, занимающаяся недвижимостью в Гданьске. Полную версию можно прочесть в интервью "Телеграфа" "Не верьте слухам: как украинцам арендовать квартиру в Польше, сколько денег нужно и что важно знать".

"Однокомнатную квартиру (в Польше их называют "кавалерками") можно найти и за 1500 злотых, но она будет малюткой не более 15 кв. м, в запущенном состоянии или совсем не удобная по расположению. Подходящая для жизни "кавалерка" будет стоить от 2500 злотых плюс коммунальные платежи от 500 до 1000 злотых в зависимости от района, жилищного кооператива или жилищно-коммунального хозяйства", – говорит Антоненко.

Возможности большинства украинцев в Польше позволяют им снимать жилье обычного городского типа.

"Поскольку я всегда расспрашиваю клиентов об их финансовых возможностях, могу сказать, что типичная украинская пара зарабатывает на двоих в месяц 7—10 тысяч злотых (1600—2300 евро). Одинокие люди с зарплатой в четыре тысячи злотых арендуют комнаты за 1500 злотых (345) евро), остальное оставляя на жизнь", — говорит риелтор.

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