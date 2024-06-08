Багато українців незабаром отримають до 3000 грн від держави: хто може розраховувати на виплати

Деяким українцям треба звернутися до ПФУ для отримання грошей

Частина українців отримає разову грошову виплату, яка призначається у зв’язку із відзначенням Дня Незалежності. Мета цих виплат полягає у підтримці людей з інвалідністю або колишніх ув’язнених концтаборів.

Згідно з повідомленням Кобеляцької міськради, всього буде кілька категорій отримувачів цієї допомоги. Максимальна сума, яку може одержати одна людина, становить 3100 гривень.

До першої категорії входять усі пенсіонери, які отримають виплату разом із пенсією за серпень. Для отримання виплат необхідно, щоб документи про інвалідність були у їхній пенсійній справі.

Друга категорія включає військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Інформацію про них до Пенсійного фонду передаватимуть установи та військові частини, де проходила службу конкретна людина, що позбавить її необхідності звертатися до структур ПФУ особисто.

Третя категорія – це особи, які не стоять на обліку до ПФУ. Ці люди повинні подати заяву, до якої додаються паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення, що підтверджує певний статус особи та довідку з банку про відкриття рахунку. При цьому важливо, щоб було зазначено реквізити банківського рахунку з переліку уповноважених банків, визначених Міністерством фінансів України, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги.

Розмір виплат варіюється залежно від групи інвалідності:

І група – 3100 гривень;

II група – 2900 гривень;

III група – 2700 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ВПО в одній області отримають допомогу на ремонт житла.