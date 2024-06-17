Кухар Клопотенко вразив своїми жорстокими фантазіями стосовно жінок: "Вкрав би і посадив би в клітку"

Ресторатор мріє мати людину у клітці

Відомий український шеф-кухар та розробник нового шкільного меню Євген Клопотенко шокував своїми жорстокими фантазіями стосовно жінок. Нещодавно він відверто розповів про свої потаємні бажання.

Ресторатор мріє мати людину у клітці задля експеременту. Щось на кшталт тваринки. Таку заяву Євген Клопотенко зробив в інтерв'ю.

Він каже, що хоче вкрасти якусь дівчину і посадити її в клітку. "Я кажу тобі – я би взяв якусь дівчину, вкрав її і посадив у клітку. Годував її, дивився б, як вона себе поводить – це мрія", — поділився відомий ресторатор.

Щоправда він розуміє, що такі дії соціально недопустимі. "Я не буду цього робити. Але я щіро цього хочу", — додав Клопотенко.

Відразу на думку спливає сюжет відомого роману Джона Фаулза "Колекціонер", де головний герой викрав дівчину та замкнув у підвалі. Хлопець, який страждав на комплекс неповноцінності, виправдовував свій вчинок сильною закоханістю. Однак такі дії юнака призвели до трагічних подій. Дівчина захворіла та померла. Але це не зупинило головного героя.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Львові затримали диякона за підозрою у педофілії. Він знущався з власної доньки.