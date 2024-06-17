Повар Клопотенко поразил своими жестокими фантазиями по отношению к женщинам: "Украл бы и посадил бы в клетку"

Ресторатор мечтает иметь человека в клетке

Известный украинский шеф-повар и разработчик нового школьного меню Евгений Клопотенко шокировал своими жестокими фантазиями по отношению к женщинам. Недавно он откровенно рассказал о своих сокровенных желаниях.

Ресторатор мечтает иметь человека в клетке для эксперимента. Что-то типа животного. Такое заявление Евгений Клопотенко сделал в интервью.

Он говорит, что хотел бы украсть какую-нибудь девушку и посадить ее в клетку. "Я говорю тебе — я бы взял какую-нибудь девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил ее, смотрел бы, как она себя ведет — это мечта", — поделился известный ресторатор.

Правда, он понимает, что такие действия социально недопустимы. "Я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу", — добавил Клопотенко.

Сразу вспоминается сюжет известного романа Джона Фаулза "Коллекционер", где главный герой похитил девушку и запер в подвале. Парень, страдавший комплексом неполноценности, оправдывал свой поступок сильной влюбленностью. Однако такие действия юноши привели к трагическим событиям. Девушка заболела и умерла. Но это не остановило главного героя.

Кстати, сам Евгений Клопотенко добавил, что ему эта книга очень нравится. Он совсем недавно ее прочитав.

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