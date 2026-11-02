Навіщо на могилу ставлять іржаве відро. Українців здивував лайфхак

Чимало такого можна побачити на заході України

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На цвинтарях в Україні можна побачити чимало цікавинок. Так, хтось помітив дивні, старі відра без дна на могилках. На деяких було навіть намальовано чи вирізано хрести.

Відповідні фото опублікувала користувачка в Threads. За її словами, на могилах на Буковині часто можна побачити старі відра.

"Питання: хто знає, для чого на Буковині (Чернівецька обл., Вижниця) ставлять відерка на могилах?" — питає жінка.

Як видно на фото, на могилах стоять перевернуті відра, а на деяких навіть намальовані чи вирізані хрести. При цьому відра подекуди поставили на центр могили чи біля пам'ятника. У коментарях українці вже пояснили в чому справа.

Пост про цвинтар з відрами

За їхніми словами, відра використовують у якості лампадок. Адже туди в середину ставлять свічки і під час сильного вітру вони не гаснуть. Цікаво, що попри наявність сучасних лампадок старий лайфхак й досі використовують.

Відро на цвинтарі

Відро на цвинтарі

У коментарях люди писали:

Мені здається, що це просто утилітарна річ — у відро можна поставити свічку, щоб вітер її не загасив.

Щоб свічка не гасла в середині, свічки в нас так теж стоять Калуська район.

Та для свічки, для свічки! А то вигадують тут.

Це hand made ліхтар — туди ставлять свічку(и), щоб вітер не гасив вогонь. На Прикарпатті такі теж можна побачити.

Раніше не було лампадок, були лише церковні свічки, які при вітряній погоді швидко гасли. Старе відро захищало свічку від вітру і вона повільніше згорала. Вважайте, що таке відро аналог бюджетної лампадки.

Втім, були й серед коментарів і жарти. Здебільшого вони стосувались лицарської теми. Українці писали:

Лицарі відра другого хрестового походу по воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка виростила величезний гриб в коробці. Його вже прозвали "король печериць".