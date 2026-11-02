Навіщо на могилу ставлять іржаве відро. Українців здивував лайфхак
- Автор
-
- Дата публікації
-
Чимало такого можна побачити на заході України
На цвинтарях в Україні можна побачити чимало цікавинок. Так, хтось помітив дивні, старі відра без дна на могилках. На деяких було навіть намальовано чи вирізано хрести.
Відповідні фото опублікувала користувачка в Threads. За її словами, на могилах на Буковині часто можна побачити старі відра.
"Питання: хто знає, для чого на Буковині (Чернівецька обл., Вижниця) ставлять відерка на могилах?" — питає жінка.
Як видно на фото, на могилах стоять перевернуті відра, а на деяких навіть намальовані чи вирізані хрести. При цьому відра подекуди поставили на центр могили чи біля пам'ятника. У коментарях українці вже пояснили в чому справа.
За їхніми словами, відра використовують у якості лампадок. Адже туди в середину ставлять свічки і під час сильного вітру вони не гаснуть. Цікаво, що попри наявність сучасних лампадок старий лайфхак й досі використовують.
У коментарях люди писали:
- Мені здається, що це просто утилітарна річ — у відро можна поставити свічку, щоб вітер її не загасив.
- Щоб свічка не гасла в середині, свічки в нас так теж стоять Калуська район.
- Та для свічки, для свічки! А то вигадують тут.
- Це hand made ліхтар — туди ставлять свічку(и), щоб вітер не гасив вогонь. На Прикарпатті такі теж можна побачити.
- Раніше не було лампадок, були лише церковні свічки, які при вітряній погоді швидко гасли. Старе відро захищало свічку від вітру і вона повільніше згорала. Вважайте, що таке відро аналог бюджетної лампадки.
Втім, були й серед коментарів і жарти. Здебільшого вони стосувались лицарської теми. Українці писали:
- Лицарі відра другого хрестового походу по воду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка виростила величезний гриб в коробці. Його вже прозвали "король печериць".