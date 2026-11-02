Хіт дитинства, який досі люблять: як приготувати тістечко "Картопля"

Для домашнього десерту знадобляться печиво, какао, вершкове масло та варене згущене молоко

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Для багатьох тістечко "Картопля" – смак дитинства. Цей десерт і досі популярний: його легко приготувати, а смак у нього насичений, шоколадний. До того ж для цього десерту потрібно небагато інгредієнтів: печиво, згущене молоко, вершкове масло та какао.

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Рецептом поділилася кулінарна блогерка diali_cooking в Instagram. За її словами, на приготування вистачить 15 хвилин. Потім тістечкам потрібно охолодити в холодильнику.

Інгредієнти для тістечка "Картопля"

Візьміть

300 г печива "До кави"

150 г вареного згущеного молока

80 г вершкового масла

20 г какао

За бажанням додайте 20–30 г горіхів. Подрібніть їх для обкачування, а частину крихти печива залиште для покриття тістечок.

Як змішати основу та сформувати тістечка

Подрібніть печиво на крихту. Відкладіть частину для основи, додайте до неї какао й перемішайте.

Розтопіть вершкове масло, влийте до печива з какао й добре перемішайте. Додайте варене згущене молоко та знову перемішайте масу.

Перед формуванням ще раз добре перемішайте масу, щоб складники рівномірно поєдналися.

Сформуйте з маси невеликі ковбаски й обкачайте їх у підготовленому покритті. Потім залиште тістечка в холодильнику на годину – авторка рецепта радить не пропускати цей крок.

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