Тост Тимошенко та птахи в клітках: як Дубіль святкував день народження у день жалоби

Серед гостей були фігуранти антикорупційних справ, а сам нардеп назвав зустріч заходом "Християнського корпусу"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

9 жовтня 2026 року народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль відсвяткував день народження в ресторані Al Fresco на Обухівській трасі. Зустріч відбулася на третій день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Прилуках. Гості приносили подарунки, а Юлія Тимошенко виголосила тост за нардепа. Сам Дубіль заявив, що його запросили на захід "Християнського корпусу" як стратегічного партнера.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні. Журналісти зафіксували відвідувачів ресторану, побували всередині та розпитали гостей і депутата про святкування й витрати.

Святкування після удару по Прилуках

За два дні до зустрічі в ресторані Дубіль написав у Facebook про російський удар по багатоповерхівці у Прилуках і допомогу постраждалим від команди фонду "Надія". Тоді загинули 22 людини, ще 54 дістали травми, серед них семеро дітей. Родичі та члени родини нардепа володіють нерухомістю у Прилуцькому районі, а сам він у 1990-х обирався до місцевої ради.

У ресторані були донька депутата Марина та його батько Олександр. Колишній голова фракції "Партії регіонів" у Черкаській міськраді Ігор Мельников підтвердив журналістам, що приїхав на день народження Дубіля й подарував йому картину. За його словами, птахів у золотих клітках, яких занесли до закладу, теж подарували нардепу.

"Я хочу підняти келих і подякувати тобі, що ти сьогодні таку славну команду зібрав і що тут достойні люди з тобою", – зазначила у тості лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Хто прийшов до ресторану

Серед гостей журналісти помітили народного депутата від "Батьківщини" Михайла Волинця. У листопаді 2022 року він отримав підозру у справі, яку НАБУ розпочало після розслідування "Схем" про незадеклароване користування дорогим позашляховиком. У квітні 2023-го справу закрили через закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Михайло Волинець. Фото: GMK Center

На захід приїхав і колишній народний депутат Валерій Іщенко. Він фігурував у справі про постачання продукції "Укрзалізниці" за вдвічі завищеними цінами. У серпні 2024 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості: після відшкодування збитків Іщенко отримав п’ять років умовного терміну.

Камера зафіксувала депутатку Київради Ганну Свериденко. За повідомленням громадської організації "Голка", її згадували на записах НАБУ в межах розслідування "Чисте місто". Серед присутніх були також представник ГУР Андрій Юсов, колишній нардеп Микола Томенко та засновник "Християнського корпусу", командир батальйону "Братство" Олексій Середюк. Томенко пояснив, що прийшов на презентацію корпусу, а згодом надіслав фото книжок, які, за його словами, приніс для організації.

У залі був і Ігор Голубинський – нині прокурор відділу в Дніпропетровській обласній прокуратурі, який раніше очолював Прилуцьку окружну прокуратуру.

Скільки коштувала зала і що відповів Дубіль

У ресторані журналістам назвали ціни на головну, камінну залу: депозит на 100 гостей становить 500 000 гривень, а в п’ятницю, суботу чи неділю додатково беруть 100 000 гривень за оренду. Разом – 600 000 гривень. Журналісти не знайшли в реєстрі НАЗК повідомлення Дубіля про суттєві зміни майнового стану через такі витрати.

Основний зал ресторану Al Fresco

"Це був захід "Християнського корпусу", на якому люди, які мене не бачили, хотіли привітати, привітали і подякувати також за мою роботу, за моїх 467 місій на фронт і за мою всю допомогу", – заявив Дубіль.

За словами нардепа, він не займався оплатою заходу, а разом із дружиною заплатив лише за себе – орієнтовно по 5000 гривень на людину. Дубіль повідомив, що в залі було 124 людини, і запропонував запитувати про загальні витрати у "Християнського корпусу".

Дубіль пояснив, що день його народження був за три тижні до зустрічі, а гості могли привітати його пізніше. За його словами, подарунки передають "Християнському корпусу" та відвозять на фронт; частину вже відправили. Нардеп також заявив, що птахів не брав.

Раніше нардеп "Батьківщини" Валерій Дубіль продавав шикарний будинок під Прилуками за пів мільйона доларів. "Телеграф" розповів деталі.