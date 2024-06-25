З’явилися графіки відключення світла на 26 червня: названо найскладніші години

Обмеження не стосуватимуться критичної інфраструктури

Українців попередили про графіки відключення електроенергії на 26 червня. Ситуація в енергосистемі залишається тяжкою.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго". За її словами, завтра обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Обсяг обмежень буде найбільшими з 17:00 до 23:00. При цьому обмеження, як і раніше, не стосуватимуться критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли 24 червня були введені жорсткіші графіки відключень, через які обмеження проходять одразу в трьох чергах одночасно.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко раніше казав, що до початку опалювального сезону навіть теоретично неможливо відновити всю знищену теплову генерацію. Тому вимикання взимку будуть у будь-якому випадку.

Проте заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук зазначила, що поки що робити подібні прогнози рано, оскільки Україна веде ремонт атомних енергоблоків і відновила кілька критичних об’єктів.