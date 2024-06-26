Київ без світла: у ДТЕК розповіли, коли діятимуть графіки відключень у середу

В енергосистемі зберігається дефіцит

У середу, 26 червня, у Києві та області застосовуватимуть графіки відключень світла. Вони діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. Причиною збільшення обсягу обмежень стало зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться в повідомленні.

Також значному дефіциту сприяє спека, коли споживання електроенергії значно зростає.

Зазначається, що з 17:00 до 23:00 відключень може бути більше. Це значить, що світла може не бути й у "світло-сірих" зонах.

Енергетики закликають українців споживати електрику економно. Щоб зменшити навантаження на енергосистему використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, що графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, коли Києву стане насправді легше із відключеннями світла. Результати зміни підходів до визначення лімітів для регіонів і міст України, за словами експерта, будуть помітні лише на початку липня.