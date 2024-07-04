Любов до Леніна, сімейні цінності та колективізм: як виховували радянських дітей

За непослух дітей могли покарати

Деякі з тугою згадують життя в СРСР. Безумовно, у цей час часто був дефіцит продуктів, проте вихованню дітей приділяли багато уваги.

"Телеграф" розповідає, як виховували дітей за радянських часів. Також поділимося які методи покарання використовували батьки.

Як виховували дітей у Радянському Союзі

Найбільшу роль розвитку дітей зіграла методика А.С. Макаренка. Його методика базувалася на принципах гуманізму та науковому підході до навчання.

Кожну дитину намагалися привчити до праці та сформувати вони соціальну відповідальність. При цьому хотіли, щоб дитина не мала своєї думки: всі ходили в однаковій шкільній формі, грали все звичайними іграшками. З дитячого садка їх вчили, що колективне важливіше за особисте, а в центрі загальної ідеї стояла любов до Леніна.

Які методи покарання дітей використовували радянські батьки

За непослух у СРСР часто фізично карали. Ті, хто не хотів "прикладатися" до дитини, могли накричати на дитину або порівняти їх з однолітками.

Іноді батьки могли зайнятися перевихованням дитини. Наприклад, за радянських часів часто переучували шульги — вважалося, що правшам жити легше.

Особливо неслухняних дітей — хуліганів та складних підлітків — на всі літні канікули відправляли до трудових таборів. Там школярі працювали нарівні із дорослими.

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