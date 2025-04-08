Британія терміново надсилає в Україну тисячі протигазів: в чому причина

Виробництво уже почалося

Велика Британія направляє понад 65 тисяч протигазів українським військовим. Причина — катастрофічна ситуація із застосуванням хімічної зброї з боку РФ на фронті.

Засоби індивідуального захисту виготовляє компанія Avon Protection, розташована у місті Мелкшем. Як повідомляє BBC News, постачання відбувається в рамках багатомільйонної угоди за замовленням НАТО. Виробництво вже розпочалося, і перші партії протигазів незабаром надійдуть до України.

"Через нагальність ми негайно розпочали виконання замовлення, респіратори вже у виробництві, і ми незабаром їх постачаємо", — сказав Джастін Хайн, директор зі стратегії та управління продуктами Avon Protection.

"Вони вкрай необхідні, і Україні потрібен найбільш перевірений і простий у використанні продукт", — додав він. Таке рішення, як пише видання, ухвалили після звинувачень США на адресу Росії у застосуванні хімічної зброї на полі бою. Це суперечить міжнародному праву.

За словами Хеміша де Бреттона-Гордона, колишнього командира підрозділу британської армії з питань хімічного захисту, росіяни вже півтора року майже безперервно використовують отруйні речовини. "Вони скидають дрони з газовими балончиками прямо в окопи", — пояснив фахівець.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни розганяють нову страшилку в Мережі. Вони поширюють інформацію про хімічну атаку ЗСУ.