Мы же не интересуемся муравьями: ученый объяснил могли ли спецслужбы контактировать с внеземными формами жизни

Внеземным цивилизациям нет смысла контактировать с нами

Достоверность контакта спецслужб развитых стран с внеземными формами жизни и их технологиями больше похожа на медийный миф, чем имеет под собой серьезные научные доказательства. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал кандидат технических наук, руководитель Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНДЦА) "Зонд" Артем Билык.

– Ведущие страны изучают аномальные явления, но, пожалуй, если бы технологии, кардинально отличающиеся от известных нам, были исследованы, то мы бы их увидели уже в определенных устройствах, – отметил Билык.

По словам ученого, для контакта любых существ, организмов требуется несколько обязательных условий: общность времени, пространства и общность практик.

– Например, дельфины — более высокоорганизованные по многим параметрам существа, чем мы, имеющие больший мозг, более сложный язык. Но мы с ними не контактируем, потому что они нас не интересуют с точки зрения нашего уровня развития. Так же муравьи, термиты отвечают всем признакам цивилизации, которые мы сами и придумали: коммуникация, социальная организация, строительство, земледелие… Почему мы не контактируем с ними? Потому что, опять же, у них нет космического двигателя, каких-то гаджетов, которые нас интересуют на этом этапе нашего развития.

И тут обратный вопрос: в таком случае, будут ли с нами контактировать цивилизации, преодолевшие межзвездное пространство? Наша цивилизация очень молода, она зародилась в условиях ограниченных ресурсов, постоянных кровопролитных столкновений и нам не понять цивилизаций, для которых ресурсы ничего не значат, потому что для нас ресурсы – это все, – резюмировал Билык.

Напомним, что в Дарницком районе Киева среди бела дня люди заметили неизвестный летающий объект темного цвета, попавший на видео.

Полный текст интервью с Артемом Билыком читайте на сайте "Телеграф" в пятницу утром.