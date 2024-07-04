"Моя дівчинка вагітна": Ектор Хіменес-Браво заявив про майбутнє поповнення (фото, відео)

Суддя "МастерШефу" стане "дідусем"

Відомий український шеф-кухар та суддя проєкту "МастерШеф", 13 сезон якого закінчився перемогою Аліни Бурик, повідомив про майбутнє поповнення у своїй родині. 52-річний Ектор Хіменес-Браво приголомшив зізнанням, що стане "дідусем".

Про те, що вагітною виявилася його улюблена собачка Лупіта, знаменитий кулінар поділився у соцмережі Інстаграм. "Батьком я поки що не став, але… Я стану дідусем! Моя дівчинка вагітна", — заявив Ектор у сторіс.

Також шеф-кухар виклав фотографії домашнього улюбленця, а також кадри з УЗД-обстеження вагітного песика. "Моєму щастю немає меж — мої здогадки підтверджено) Лупіта вагітна", — написав зірка у свіжому пості.

Лупіта Ектора Хіменес-Браво вагітна

Також Ектор поцікавився у своїх підписників, хто може бути батьком майбутніх цуценят. Більш ймовірно, що це може бути інший улюбленець кулінара, якого звати Клопік. Про це і відписали користувачі соцмережі.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво не часто ділиться подробицями свого особистого життя. Минулоріч в День закоханих 14 лютого шеф-кухар показав кохану дівчину. Хто вона, ким працює і чи разом зараз пара — невідомо.