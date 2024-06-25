"Буде позорисько": Дантес, Полякова та Ектор Хіменес-Браво висловилися про скандал з Тищенком (фото)

Українські зірки не стали мовчати про ситуацію з нардепом Тищенком

Скандал навколо одіозного народного депутата України Миколи Тищенка, який отримав підозру від ГБР у справі про напад на колишнього військового та у якого вже провели обшуки, набирає обертів. Так спочатку на інцидент з військовим відреагувала блогерка Раміна Есхакзай, а тепер про ситуацію з Тищенком висловилися інші українські зірки.

Так, співачка Оля Полякова опублікувала у своїх instagram-сторіс скріншот та підтримала заклик активіста та блогера Ігоря Лаченкова не дати зам’яти справу з Тищенком.

"Якщо замнуть, буде позорисько", — прокоментувала Оля Полякова.

На заклик Лаченкова розголосити скандал з Тищенком відгукнувся також співак Володимир Дантес. Він також опублікував сторіс — одну з обшуків у Тищенка, який розбив телефон, а другу — зі своїми вимогами.

"Ну що, опг? Якщо ми нагадувати не будемо, про це забудуть: 1. Що по притягненню до відповідальності Тищенка. 2. Содолю треба трохи відпочити. Давайте покладатися на себе, влада у народу. Потрібно менеджерів, яких ми найняли, трохи розбурхати", — написав Володимир Дантес.

А відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво написав гнівний пост із нецензурною лексикою, в якому висловив свою думку та підтримав заклик Лаченкова.

"А що сталось? Можливо я пропустив і у нас закінчилась війна? Чи нас отрезвляє тільки тоді, коли прилітає по центру Києва? Як їм захищати цю реальність? Які причини ви залишаєте їм, щоб триматись? Це "велике світле майбутнє" вже наступило. Якщо ситуація з Тищенко просто зійде з рук, тоді ми правда щось не так робимо", — написав Ектор.

Нагадаємо, 20 червня на військового Дмитра Павлова у центрі Дніпра напала охорона народного депутата Миколи Тищенка. Військовий якраз гуляв містом з дитиною у вызочку. Його скрутили, закували в кайданки і почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліцейського Богдана Писаренка, який у Дніпрі допомагав нардепу Тищенку здійснювати напад на військового, було звільнено з Національної поліції. Крім того, у мережі вирахували ще одного нападника на військового у Дніпрі, який діяв разом із нардепом Тищенком та іншими охоронцями.

Також ми писали про молоду помічницю Миколу Тищенка, яка знімала побиття військового на телефон. Дівчина, як виявилося, є у базі "Миротворця".