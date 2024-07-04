"Моя девочка беременна": Эктор Хименес-Браво заявил о предстоящем пополнении (фото, видео)

Судья "МастерШефа" станет "дедушкой"

Известный украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф", 13 сезон которого закончился победой Алины Бурык, сообщил о предстоящем пополнении в своей семье. 52-летний Эктор Хименес-Браво ошеломил признанием, что станет "дедушкой".

О том, что беременной оказалась его любимая собачка Лупита, знаменитый кулинар поделился в соцсети Инстаграм. "Отцом я пока не стал, но… Я стану дедушкой! Моя девочка беременна", — заявил Эктор в сторис.

Также шеф-повар выложил фотографии домашнего любимца, а также кадры с УЗИ-обследования беременной собачки. "Моему счастью нет предела — мои догадки подтверждены) Лупита беременна", — написал звезда в свежем посту.

Лупита Эктора Хименес-Браво беременна

Также Эктор поинтересовался у своих подписчиков, кто может быть отцом будущих щенков. Более вероятно, что это может быть другой любимец кулинара, которого зовут Клопик. Об этом и отписали пользователи соцсети.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво нечасто делится подробностями своей личной жизни. В прошлом году в День влюбленных 14 февраля шеф-повар показал любимую девушку. Кто она, кем работает и вместе ли сейчас пара — неизвестно.