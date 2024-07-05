"Топит за Украину", но боится мобилизации: Иван Дорн неожиданно прервал молчание (видео)

35-летний исполнитель боится мобилизации, а свой контент называет "свободолюбивым"

Среди украинских исполнителей, покинувших воюющую Украину, находится уроженец российского Челябинска Иван Дорн. Сейчас он в Европе вместе с женой и двумя детьми.

Известно, что 35-летний мужчина в данное время проживает во Франции, там же он выпускает свои новые синглы. Продолжает общаться на русском языке. Теперь Иван Дорн заявил, что не планирует возвращаться в Украину, а все из-за страха перед мобилизацией.

На днях артист дал интервью на казахском YouTube-канале Dope soz. Своим собеседникам исполнитель рассказал, что с самим возвращением в воюющую страну проблем никаких нет, однако совсем иначе обстоит дело с выездом за границу.

"От момента начала войны я не был в Киеве. Попасть не трудно, можно без проблем. Но выехать сложнее, если ты мальчик от 18 до 60, который попадает под мобилизацию", — выдал Дорн.

Также певец заявил, что несмотря на критику украинцев в свою сторону, он считает себя все же украинским певцом и поддерживает страну. При этом, Иван считает себя артистом со "свободолюбивым" контекстом.

"Всегда везде за границей я остаюсь украинским артистом и "топлю" за Украину, но со своим нарративом и своим контекстом. Свободолюбивым, бл*дь", — заявил мужчина.

Иван Дорн: Россия или Украина?

После 2014 года певец не прекратил концерты в стране-агрессорше. Более того, в 2017 году он дал интервью Юрию Дудю, где заявлял о дружбе россиян и украинцев и события на востоке расценил как ссору между "братьями". За свои слова Дорн потом принес извинения, добавив, что чтобы осознать, ему понадобилось 5 лет. "Я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", — добавил певец.

После 24 феврал 2022 года Дорн проводил благотворительные концерты Play for Ukraine и задонатил почти 3 млн грн. Выпустил несколько композиций на украинском. Однако русский язык он считает "невинным" и не планирует исключать свои песни на нем из творчества. За поддержку Украину в самой России певец стал "невъездным" на 50 лет.

В январе 2023 года Дорн записал песню на украинском и французском языках Te la passe’ (Теля пасе), однако получил критику от украинцев. Все из-за разгульного образа жизни в то время, когда его украинские поклонники подвергаются ежедневным обстрелам со стороны российской армии. Уже в декабре мужчина выпустил русскоязычным альбом.