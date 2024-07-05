Скандал навколо втечі в США актора "Квартал 95" Ханумака: про його розлучення "гуділа" вся Україна, але є нюанс

У мережі бурхливо обговорюють новини про Руслана Ханумака, який виїхав до США

Днями в мережі наробив галасу відомий актор, учасник "Кварталу 95" та блогер Руслан Ханумак. Він заявив, що виїхав до США, щоб побачитися зі своїм сином і натякнув, що може більше не повернутися до України. Однак у всій історії з Ханумаком та його екс-дружиною Аліною Шаманською є нюанси, які активно обговорюють користувачі мережі.

"Телеграф" вирішив розібратися у всій цій історії та з’ясувати, чому розлучення Ханумака та Шаманської викликало підозри в українців.

Руслан Ханумак, Аліна Шаманська

Скандальне розлучення Ханумака і Шаманської

Чутки про розлучення коміка, шоумена, актора "Квартал 95" і капітана команди "Заїнька" в Лізі сміху Руслана Ханумака з його дружиною-блогеркою та інтерв’юеркою Аліною Шаманською з’явилися ще у березні, але підтвердила розлучення дівчина лише у червні 2024 року. Пара була разом близько 7 років, у них народився син Артур. Під час розлучення Аліна висловлювалася про колишнього чоловіка дуже невтішно і робила це на велику аудиторію понад мільйон підписників. Користувачі вірили у слова блогерки про "роки принижень та морального насильства" з боку її чоловіка та всіляко її підтримували. В той час в мережі було багато обговорень і публікацій у ЗМІ з приводу скандального розлучення пари. Однак тепер шанувальники засумнівалися в щирості Аліни і взагалі, що вона пішла від Ханумака.

Втеча Ханумака і повернення Шаманської

Під час війни Аліна Шаманська перебралася із сином Артуром до США. І ось її екс-чоловік Ханумак розповідає у соцмережі, що вони виїхав до Америки, щоб побачитися із сином Артуром, якого довго не бачив. Більше того, у своїх постах у соцмережі Руслан натякнув, що може більше не повернутись:

"Жодний клімат і пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та любов Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком", — заявив Ханумак.

Після хвилі хейту в коментарях шоумен зробив ще одну заяву, мовляв, виїхав він законно, бо має відстрочку від служби до листопада через те, що хворіє на астму. При цьому слід зазначити, що відстрочка не дає права на перетин кордону.

Тим часом на тлі втечі Ханумака у своєму Instagram Аліна Шаманська публікує фото та відео про своє повернення з Америки до Києва. Схоже, одразу після приїзду блогерка влаштувала вечірку із зірковими гостями з приводу відкриття власного піар-агентства. У коментарях до її публікацій користувачі одразу висловили обурення.

І на це є дві причини. По-перше, підписники звернули увагу, як раділа Аліна зустрічі з Ханумаком у США та засумнівалися у щирості Шаманської, коли вона розповідала про складне та болісне розлучення. Вони впевнені, що це було сплановано заради втечі Ханумака в США. І тепер вони просто помінялися — поки він з дитиною в Америці, вона будує свій бізнес у Києві. А по-друге, вважають, що скандал із втечею екс-чоловіка Аліна використовує для хайпу та піару навколо свого нового бізнесу.

Коментарі під постом Шаманської про повернення в Україну

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