Байден підписав закон про "заборону" TikTok: у чому проблема сервіса і що буде далі

Власник має майже рік, щоб виправити ситуацію

Президент США Джо Байден підписав закон про заборону популярного сервісу коротких відеороликів TikTok. Тепер компанія-власник ByteDance буде поставлена перед вибором — продати платформу або втратити американську аудиторію.

Про це пише CNBC. У документі зазначено, що заборона набуде чинності через 270 днів, якщо TikTok не змінить власника. Відстрочку можуть продовжити на 90 днів, якщо у Білому домі побачать, що ByteDance досягла прогресу у продажу.

Своєю чергою власник TikTok називає рішення несправедливим та погрожує судовим розглядом.

"Цей неконституційний закон є забороною TikTok, і ми оскаржуватимемо його в суді. Ми віримо, що факти і закон однозначно на нашому боці, і ми врешті-решт переможемо. Ця заборона знищить сім мільйонів підприємств і змусить замовкнути 170 мільйонів американців", — йдеться у заяві компанії у соцмережі X.

У США висловили побоювання, що власник платформи тісно співпрацює з китайськими спецслужбами, тому сервіс може бути використаний владою КНР для збору персональної інформації про користувачів і тим самим загрожувати нацбезпеці країни.

У ByteDance, своєю чергою, відкидають звинувачення у зв’язках із китайською правлячою верхівкою. Варто зазначити, що державним чиновникам у США вже заборонено користуватися додатком із лютого 2023 року. Також у Монтані запровадили окрему заборону на TikTok на рівні штату.

Як повідомлялося раніше, у лютому TikTok було заборонено для чиновників Фінляндії. Поліція попередила, що персональні дані можуть опинитися в руках китайських спецслужб