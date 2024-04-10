Шольц, Макрон та Порошенко. ТОП-5 світових та українських політиків у TikTok

У німецького канцлера в коментарях просять "Тауруси" та GRWM

65-річний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok. Появу свого акаунта @TeamBundeskanzler політик анонсував таким реченням: "Я не буду танцювати. Обіцяю". Цим він натякнув на популярність танцювальних відео в соцмережі.

Шольц завів TikTok невипадково — у червні відбудуться вибори у Європарламент. І вперше у Німеччині голосуватимуть 16-річні. Саме на цих молодих виборців націлена політична кампанія.

Шольц у TikTok

@teambundeskanzler

В акаунті Шольца у TikTok вже з’явилося жартівливе відео з підписом: "POV: коли ти портфель канцлера". Там показали пригоди портфеля Шольца під час його робочого дня: переліт у приватному літаку, портфель є свідком конференції та "сидить у першому ряду", а потім спостерігає за small-talk.

Шольц набрав вже 44 тисячі підписників. Найбільше вподобайок під першим відео — 69 тисяч. Та саме цікаве у коментарях:

українці питають: "Де "Тауруси?".

SMM-ники бренду косметики просять канцлера записати відео "Get Ready with me" (GRWM — це коли блогери показують, як збираються та що вдягають)".

Коментар від офіційного акаунта Deutsche Bahn: "Краще пізно, ніж ніколи". Шольц цей коментар лайкнув.

Мережа KFC попросила відео "Що всередині мого портфеля".

ТОП-5 світових політиків у TikTok

Все частіше відомі політики заводять собі TikTok в надії привабити молоду аудиторію. Бажання здобути голоси виборців виявилося сильнішим за побоювання щодо безпеки.

1.Президент Сальвадору Наїб Букеле із замашками диктатора (8 мільйонів підписників) приваблює шанувальників у всій Латинській Америці.

Авторитарний тіктокер Наїб Букеле

@nayibbukele

Букеле — авторитарний тіктокер. Він фактично контролює законодавчу владу, суддів та військових. Коли парламент відмовлявся голосувати за закон Букеле, той наказав військовим оточити будівлю і нікого не звільняти до схвалення документа.

2.Президент Франції Еммануель Макрон приєднався до TikTok у 2020-му році та за цей час набрав 4 мільйони підписників.

Еммануель Макрон

@emmanuelmacron

Команда Макрона пояснювала цей крок необхідністю спілкуватися з молоддю, переважна більшість якої не дивиться телебачення та не читає пресу. Контент включає відвідування спортзалу, відео на селфі-камеру у телефоні, зустрічі з людьми, паради, зокрема відео на борту винищувача. Макрон закликав вакцинуватися, розповідав про схему лізингу електромобілів, відповідав на питання з коментарів TikTok, Twitter та Instagram.

Ось, приміром, відео із заголовком "Чи вірю я в міцний мир між Росією та Україною? Моя відповідь". Це тік ток, заради якого варто вивчити французьку, чи хоча б увімкнути українські субтитри. Бо Макрон пояснює, що мир не може бути капітуляцією та розповідає про суверенітет та територіальну цілісність України.

"Якщо мир буде з великою кількістю поступок Росії, то він не протримається довго. Це буде мир, що не поважає міжнародне право. Це буде ілюзія миру, просто припинення вогню. Та означатиме повернення війни", — сказав Макрон, додаючи, що потрібно зробити усе, аби РФ не виграла.

3. 53-річний президент Аргентини Хав'єр Мілей має 2,1 мільйона підписників.

Популярність у TikTok він вдало використав під час виборчої кампанії. Мілей майже не зустрічався з виборцями, проте його виступи лунали з кожного смартфону. Месиджі він доносив онлайн. Приміром, ідею "порізати" витрати на чиновників ілюстрував короткими відео з бензопилою. Обіцянку відмови від "хворого" песо ілюстрував 100-доларовою купюрою із зображенням Мілея.

Хав'єр Мілей позує тлі долара та відбиває м'яч головою

@javiermileii

4. Президент США Джо Байден завів TikTok @Biden-Harris HQ під час Суперкубка (фінал сезону в американському футболі). У нього 290 тисяч підписників.

TilTok Байдена з жартами про Темного Брендона

Перше відео з підписом "lol hey guys" (лол, привіт, гайз) було 30-секундним бліцом. Байден відповідав на питання про улюблених футболістів та теорію змови навколо Тейлор Свіфт.

Команда Байдена запустила акаунт перед президентськими виборами, відповідно, контент складається з критики Дональда Трампа, розбавляється дотепними відповідями на конференціях та мемами про Темного Брендона (так у мережі називають альтер его Байдена з лазерними очима).

5. Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс є наймолодшим на цій посаді в історії країни.

Гаррісу 37 років, у народі він має прізвисько "TikTok-прем’єр" завдяки навичкам роботи в соціальних мережах. Має 96 тисяч підписників.

TikTok-прем’єр Ірландії Саймон Гарріс

@simon_harristd

ТОП-5 українських політиків у TikTok

Українські політики також не стоять осторонь світових трендів. Але виглядати цікаво виходить не у кожного, та й кількість підписників менша.

1.Скандальний ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович має 215 тис. слідкувачів TikTok. Відео політик записує російською мовою. Публікує короткі відео, у яких претендує на експертність у питаннях армії, політики, міжнародних відносин.

Олексій Арестович у TikTok

@alexey.arestovich

2. Нардеп Дмитро Разумков має 242 тис. підписників. Його контент — це пояснення законів, відповіді на коментарі та виступи з трибуни Ради. Пояснення максимально прості та починаються з фраз-тригерів як: "Ваших дітей будуть мобілізувати з 18 років", "26 тис. гривень буде коштувати непотрапляння на фронт".

Нардеп Дмитро Разумков

@razumkov.official

3. Мер Києва Віталій Кличко веде TikTok ще з часів пандемії коронавірусу. Тоді він набирав популярність відео, як стрижеться вдома (перукарні були зачинені через локдаун). Зараз у мера 125,4 тис. слідкувачів.

Мер Києва у TikTok

@klitschko.v

4. П'ятий президент Петро Порошенко створив акаунт у соцмережі TikTok лише 5 днів тому, але набрав уже 31 тисячу підписників. Можливо, секрет популярності у тому, що Порошенко показав запальні кадри катання на мотоциклі.

Петро Порошенко запостив відео катання на мотоциклі та вантажівці

@poroshenko_official

5. Нардеп Кіра Рудик від "Голосу" має 13 тисяч підписників. У стрічці переважно звернення, коментарі пресі та кішка Мішель.

Нардеп Кіра Рудик

@kira_rudik/

Проблеми TikTok з законом

Популярна мережа має і своїх критиків, що скаржаться на рівень захисту даних користувачів. Розробником TikTok є китайська компанія Bytedance. Вона може передавати до китайської влади об’єм даних користувачів.

Станом на зараз додаток забороняють використовувати чиновникам на робочих пристроях такі країни так організації:

Австрія,

Великобританія,

Бельгія,

Естонія,

Канада,

Латвія,

Нідерланди,

Норвегія,

Тайвань,

Франція,

Європейська Комісія, Європейська Рада та Європарламент;

Палата представників США,

Міноборони Данії,

Міноборони Швеції.

В Ірландії це діє на рівні рекомендацій. А у США соцмережу можуть заборонити взагалі. Так, у березні 2024 року Палата представників Конгресу проголосувала за законопроект, який може заборонити TikTok. Мовляв, сервіс становить загрозу національній безпеці.

Заборонити додаток можуть й в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що до заборони вдадуться, якщо соцмережа продовжить не реагувати на випадки російської пропаганди.