Шольц, Макрон та Порошенко. ТОП-5 світових та українських політиків у TikTok
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У німецького канцлера в коментарях просять "Тауруси" та GRWM
65-річний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok. Появу свого акаунта @TeamBundeskanzler політик анонсував таким реченням: "Я не буду танцювати. Обіцяю". Цим він натякнув на популярність танцювальних відео в соцмережі.
Шольц завів TikTok невипадково — у червні відбудуться вибори у Європарламент. І вперше у Німеччині голосуватимуть 16-річні. Саме на цих молодих виборців націлена політична кампанія.
В акаунті Шольца у TikTok вже з’явилося жартівливе відео з підписом: "POV: коли ти портфель канцлера". Там показали пригоди портфеля Шольца під час його робочого дня: переліт у приватному літаку, портфель є свідком конференції та "сидить у першому ряду", а потім спостерігає за small-talk.
Шольц набрав вже 44 тисячі підписників. Найбільше вподобайок під першим відео — 69 тисяч. Та саме цікаве у коментарях:
- українці питають: "Де "Тауруси?".
- SMM-ники бренду косметики просять канцлера записати відео "Get Ready with me" (GRWM — це коли блогери показують, як збираються та що вдягають)".
- Коментар від офіційного акаунта Deutsche Bahn: "Краще пізно, ніж ніколи". Шольц цей коментар лайкнув.
- Мережа KFC попросила відео "Що всередині мого портфеля".
ТОП-5 світових політиків у TikTok
Все частіше відомі політики заводять собі TikTok в надії привабити молоду аудиторію. Бажання здобути голоси виборців виявилося сильнішим за побоювання щодо безпеки.
1.Президент Сальвадору Наїб Букеле із замашками диктатора (8 мільйонів підписників) приваблює шанувальників у всій Латинській Америці.
Букеле — авторитарний тіктокер. Він фактично контролює законодавчу владу, суддів та військових. Коли парламент відмовлявся голосувати за закон Букеле, той наказав військовим оточити будівлю і нікого не звільняти до схвалення документа.
2.Президент Франції Еммануель Макрон приєднався до TikTok у 2020-му році та за цей час набрав 4 мільйони підписників.
Команда Макрона пояснювала цей крок необхідністю спілкуватися з молоддю, переважна більшість якої не дивиться телебачення та не читає пресу. Контент включає відвідування спортзалу, відео на селфі-камеру у телефоні, зустрічі з людьми, паради, зокрема відео на борту винищувача. Макрон закликав вакцинуватися, розповідав про схему лізингу електромобілів, відповідав на питання з коментарів TikTok, Twitter та Instagram.
Ось, приміром, відео із заголовком "Чи вірю я в міцний мир між Росією та Україною? Моя відповідь". Це тік ток, заради якого варто вивчити французьку, чи хоча б увімкнути українські субтитри. Бо Макрон пояснює, що мир не може бути капітуляцією та розповідає про суверенітет та територіальну цілісність України.
"Якщо мир буде з великою кількістю поступок Росії, то він не протримається довго. Це буде мир, що не поважає міжнародне право. Це буде ілюзія миру, просто припинення вогню. Та означатиме повернення війни", — сказав Макрон, додаючи, що потрібно зробити усе, аби РФ не виграла.
3. 53-річний президент Аргентини Хав'єр Мілей має 2,1 мільйона підписників.
Популярність у TikTok він вдало використав під час виборчої кампанії. Мілей майже не зустрічався з виборцями, проте його виступи лунали з кожного смартфону. Месиджі він доносив онлайн. Приміром, ідею "порізати" витрати на чиновників ілюстрував короткими відео з бензопилою. Обіцянку відмови від "хворого" песо ілюстрував 100-доларовою купюрою із зображенням Мілея.
4. Президент США Джо Байден завів TikTok @Biden-Harris HQ під час Суперкубка (фінал сезону в американському футболі). У нього 290 тисяч підписників.
Перше відео з підписом "lol hey guys" (лол, привіт, гайз) було 30-секундним бліцом. Байден відповідав на питання про улюблених футболістів та теорію змови навколо Тейлор Свіфт.
Команда Байдена запустила акаунт перед президентськими виборами, відповідно, контент складається з критики Дональда Трампа, розбавляється дотепними відповідями на конференціях та мемами про Темного Брендона (так у мережі називають альтер его Байдена з лазерними очима).
5. Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс є наймолодшим на цій посаді в історії країни.
Гаррісу 37 років, у народі він має прізвисько "TikTok-прем’єр" завдяки навичкам роботи в соціальних мережах. Має 96 тисяч підписників.
ТОП-5 українських політиків у TikTok
Українські політики також не стоять осторонь світових трендів. Але виглядати цікаво виходить не у кожного, та й кількість підписників менша.
1.Скандальний ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович має 215 тис. слідкувачів TikTok. Відео політик записує російською мовою. Публікує короткі відео, у яких претендує на експертність у питаннях армії, політики, міжнародних відносин.
2. Нардеп Дмитро Разумков має 242 тис. підписників. Його контент — це пояснення законів, відповіді на коментарі та виступи з трибуни Ради. Пояснення максимально прості та починаються з фраз-тригерів як: "Ваших дітей будуть мобілізувати з 18 років", "26 тис. гривень буде коштувати непотрапляння на фронт".
3. Мер Києва Віталій Кличко веде TikTok ще з часів пандемії коронавірусу. Тоді він набирав популярність відео, як стрижеться вдома (перукарні були зачинені через локдаун). Зараз у мера 125,4 тис. слідкувачів.
4. П'ятий президент Петро Порошенко створив акаунт у соцмережі TikTok лише 5 днів тому, але набрав уже 31 тисячу підписників. Можливо, секрет популярності у тому, що Порошенко показав запальні кадри катання на мотоциклі.
5. Нардеп Кіра Рудик від "Голосу" має 13 тисяч підписників. У стрічці переважно звернення, коментарі пресі та кішка Мішель.
Проблеми TikTok з законом
Популярна мережа має і своїх критиків, що скаржаться на рівень захисту даних користувачів. Розробником TikTok є китайська компанія Bytedance. Вона може передавати до китайської влади об’єм даних користувачів.
Станом на зараз додаток забороняють використовувати чиновникам на робочих пристроях такі країни так організації:
- Австрія,
- Великобританія,
- Бельгія,
- Естонія,
- Канада,
- Латвія,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Тайвань,
- Франція,
- Європейська Комісія, Європейська Рада та Європарламент;
- Палата представників США,
- Міноборони Данії,
- Міноборони Швеції.
В Ірландії це діє на рівні рекомендацій. А у США соцмережу можуть заборонити взагалі. Так, у березні 2024 року Палата представників Конгресу проголосувала за законопроект, який може заборонити TikTok. Мовляв, сервіс становить загрозу національній безпеці.
Заборонити додаток можуть й в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що до заборони вдадуться, якщо соцмережа продовжить не реагувати на випадки російської пропаганди.