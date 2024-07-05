"Колбасино" и "бульбачино": белорусский блоггер поразил сеть экспериментами с кофе

Ожидает от мясокомбинатов колбасу со вкусом капучино

Белорусский блоггер Кокобай попытался запустить новый тренд в социальной сети TikTok, где можно найти аккаунты даже мировых лидеров. На коротком видео парень якобы покупает в кафе так называемый "колбасино" — капучино, налитый в половинку вареной колбасы, из которой сделано подобие чашки.

"Новый тренд Колбасино — и взбодрился, и поел", — написал Кокобай под своим видео. Сказал, что теперь ждет от мясокомбинатов колбасу со вкусом капучино.

Многие пользователи сети шутки не оценили, а некоторые назвали это настоящим извращением.

Один из пользователей предложил снять следующее видео о "Бульбачино" и очевидно блоггер взял идею себе на заметку, ведь через несколько дней появилось видео о капучино в сыром картофеле.

"Дед рассказывал, что в селах утром бодрились бульбачино! Запускаем тренд", — написал Кокобай под своим следующим видео.

Отреагировали пользователи сети и на єто видео. Бульбачино "понравилось" большему количеству пользователей, чем "Колбасино", вероятно потому, что блоггер из Беларуси, а, как известно, картофель тесно ассоциируется именно с этой страной.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине озвучили список аккаунтов в TikTok, которые подыгрывают пропаганде РФ. Позже появилась информация о том, что в Украине начали блокировать каналы в Tik-Tok, одиозным персонажам уже "прилетело".