В Україні можуть заборонити TikTok: ставить під загрозу національну безпеку

Він належить китайській компанії

Українка створила петицію із закликом заборонити соціальну мережу TikTok. На її думку, вона завдає шкоди не лише українському суспільству, а й національній безпеці України.

Відповідну петицію розміщено на сайті президента України. Вона була створена 10 червня і станом на ранок 17 червня набрала трохи більше 11 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.

Як перший аргумент автор зазначила, що TikTok належить китайській компанії, а ця країна співпрацює та надає допомогу Росії у війні проти України. Соцмережею користуються також військові, і Китай може передавати РФ отриману через TikTok особисту інформацію.

Крім того, пише автор петиції Оксана Андрусяк, Китай може через TikTok просувати певні наративи та формувати громадську думку на користь Росії.

"На сьогоднішній день відомо, що українські відео та інформація про російсько-українську війну часто підпадає під цензуру соціальної мережі. З іншого ж боку, до прикладу в березні цього року Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в ТіkТоk займається російською пропагандою, що вкотре підтверджує толерування соцмережею ворожої російської пропаганди", — пише вона.

Серед інших причин, через які слід заборонити TikTok, автор назвала те, що його алгоритми пропускають відкриту дезінформацію. Зокрема, йдеться про політичні повідомлення, зокрема це було помічено напередодні європейських виборів.

Оксана Андрусяк пропонує Володимиру Зеленському внести до Верховної Ради України невідкладний законопроєкт, який передбачає блокування TikTok на території України. Також він має містити заборону на використання цієї соцмережі на телефонах чиновників, військовослужбовців та причетних до державної політики чи обороноздатності держави.

Як писав "Телеграф", Центр протидії дезінформації (ЦПД) у травні повідомляв, що веде переговори з TikTok щодо боротьби з російською пропагандою. Вже є ідеї, як блокуватимуться ворожі канали.