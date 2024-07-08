"Ви тупі ракушки?": російськомовна блогерка викликала гнів українців своєю заявою про війну (фото)

Відомий волонтер Ігор Лаченков пояснив, що не так із закликом блогерки

Українська блогерка Владислава Роговенко, яка брала участь у реаліті-шоу на українських телеканалах та зібрала у своєму Instagram мільйонну аудиторію, оскандалилася висловлюванням після ракетної атаки по лікарні "Охматдит". У своїх сторіс дівчина невтішно висловилася про президента та українську владу в стилі російської пропаганди і закликала політиків домовлятися про мир.

"Я в шоці від новин. Нехай клоун їде і домовляється про мир! Вистачить невинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй агресії немає межі. Я ненавиджу владу з двох сторін", — заявила Владислава Роговенко.

Скріншот сторіс Владислави Роговенко

Блогерка Владислава Роговенко

Відомий блогер і волонтер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі "Лачен пише" пояснив блогерці та українцям, що не так з подібними заявами та закликами. За словами Лачена, подібні меседжі висловлюють неповагу до ЗСУ та Сил оборони України.

"Публічні дегенерати, які пишуть, щоб політики зупинили війну будь-яким шляхом, ви зневажаєте воїнів ЗСУ, які зупиняють цю війну своїм здоров'ям та життям. Які ігри політиків, ви тупі ракушки? Кожен день військові стримують російську армію, яка, якщо прийде до вас додому, вас зґвалтує, забере все та вб'є. У нас гинуть люди, тому що Росія на нас напала та вбиває нас".

Ігор Лачен присадив Роговенко

Вірогідно, після поста волонтера, сторінкою Роговенко зацікавилося багато розлючених українців. Адже спочатку вона записала ще одну сторіс російською мовою, в якій заявила, що більше не коментуватиме "політичні" питання. А потім узагалі закрила свою сторінку для тих, хто на неї не підписаний.

Сторінка Владислави Роговенко тепер закрита

Раніше "Телеграф" розповідав, що Осадча, Клопотенко, Каменських та інші зірки відреагували на атаку по "Охматдиту". Як повідомлялося, армія РФ потрапила ракетою до найбільшої в Україні дитячої лікарні в Києві.