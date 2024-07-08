"Вы тупые ракушки?": русскоязычная блогерша вызвала гнев украинцев своим заявлением о войне (фото)

Известный волонтер Игорь Лаченков объяснил, что не так с призывом блогерши

Украинская блогерша Владислава Роговенко, которая принимала участие в реалити-шоу на украинских телеканалах и собрала в своем Instagram миллионную аудиторию, оскандалилась высказыванием после ракетной атаки по больнице "Охматдет". В своих сторис девушка нелестно высказалась о президенте и украинской власти в стиле российской пропаганды и призвала политиков договариваться о мире.

"Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире! Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон", — заявила Владислава Роговенко.

Скриншот сторис Владиславы Роговенко

Блогерша Владислава Роговенко

Известный блогер и волонтер Игорь Лаченков в своем телеграмм-канале "Лачен пише" объяснил блогерше и украинцам, что не так с подобным заявлениями и призывами. По словам Лачена, подобные месседжи выражают неуважение к ВСУ и Силам обороны Украины.

"Публичные дегенераты, пишущие, чтобы политики остановили войну любым путем, вы презираете воинов ВСУ, которые останавливают эту войну своим здоровьем и жизнью. Какие игры политиков, вы тупые ракушки? Каждый день военные сдерживают русскую армию, которая, если придет к вам домой, вас изнасилует, заберет все и убьет. У нас гибнут люди, потому что Россия на нас напала и убивает нас", — жестко осадил блогершу Игорь Лачен.

Игорь Лачен присадил Роговенко

Видимо, после поста волонтера, страницей Роговенко заинтересовалось много разъяренных украинцев. Ведь сначала она записала еще одну сторис на российском языке, в которой заявила, что больше не будет комментировать "политические" вопросы. А затем вообще закрыла свою страницу для тех, кто на нее не подписан.

Страница Владиславы Роговенко теперь закрыта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Осадчая, Клопотенко, Каменских и другие звезды отреагировали на атаку по "Охматдету". Как сообщалось, армия РФ попала ракетой в самую крупную в Украине детскую больницу в Киеве.