Укр

"Вы тупые ракушки?": русскоязычная блогерша вызвала гнев украинцев своим заявлением о войне (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блогерша вызвала возмущение у украинцев своими высказываниями Новость обновлена 08 июля 2024, 18:05
Блогерша вызвала возмущение у украинцев своими высказываниями. Фото Коллаж "Телеграф"

Известный волонтер Игорь Лаченков объяснил, что не так с призывом блогерши

Украинская блогерша Владислава Роговенко, которая принимала участие в реалити-шоу на украинских телеканалах и собрала в своем Instagram миллионную аудиторию, оскандалилась высказыванием после ракетной атаки по больнице "Охматдет". В своих сторис девушка нелестно высказалась о президенте и украинской власти в стиле российской пропаганды и призвала политиков договариваться о мире.

"Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире! Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжаться? Моей злости нет предела. Я ненавижу власть с двух сторон", — заявила Владислава Роговенко.

Охматдет, блогерша Роговенко
Скриншот сторис Владиславы Роговенко
Владислава Роговенко
Блогерша Владислава Роговенко

Известный блогер и волонтер Игорь Лаченков в своем телеграмм-канале "Лачен пише" объяснил блогерше и украинцам, что не так с подобным заявлениями и призывами. По словам Лачена, подобные месседжи выражают неуважение к ВСУ и Силам обороны Украины.

"Публичные дегенераты, пишущие, чтобы политики остановили войну любым путем, вы презираете воинов ВСУ, которые останавливают эту войну своим здоровьем и жизнью. Какие игры политиков, вы тупые ракушки? Каждый день военные сдерживают русскую армию, которая, если придет к вам домой, вас изнасилует, заберет все и убьет. У нас гибнут люди, потому что Россия на нас напала и убивает нас", — жестко осадил блогершу Игорь Лачен.

Лачен, Роговенко
Игорь Лачен присадил Роговенко

Видимо, после поста волонтера, страницей Роговенко заинтересовалось много разъяренных украинцев. Ведь сначала она записала еще одну сторис на российском языке, в которой заявила, что больше не будет комментировать "политические" вопросы. А затем вообще закрыла свою страницу для тех, кто на нее не подписан.

Владислава Роговенко блогерша
Страница Владиславы Роговенко теперь закрыта

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Осадчая, Клопотенко, Каменских и другие звезды отреагировали на атаку по "Охматдету". Как сообщалось, армия РФ попала ракетой в самую крупную в Украине детскую больницу в Киеве.

Теги:
#Игорь Лаченков #Владислава Роговенко