Цегла в унітазі та цибуля в колготках: хитрощі радянських господинь, які допомагали їм економити

Можливо, ви користуєтеся ними досі

У СРСР не було звичного розмаїття продуктів та засобів побутової хімії. Часто господині стикалися з дефіцитом речей і користувалися незвичайними трюками, щоб прибрати будинок або привести себе до ладу.

Деякі радянські лайфхаки використовуються навіть досі. "Телеграф" розповідає про популярні в СРСР хитрощі, якими користувалися практично всі.

Незвичайні побутові хитрощі часів СРСР

Деякі відправляли в зливний бачок унітаза цеглу. Цей незвичайний, на перший погляд, трюк допомагав заощадити на витраті води. Якщо цеглу покласти в бачок унітаза, то води в нього надходитиме менше і при змиві витрата рідини скоротиться.

У радянські часи ніколи не викидалися коробки, лотки для яєць, різні банки та пляшки. Їм намагалися дати "друге життя", використовуючи, наприклад, для розсади та інших дачних справ.

Також не відправляли у відро для сміття і рвані колготи. У них можна було зберігати цибулю, фарбувати яйця і навіть підв’язувати кімнатні та дачні рослини.

А в побуті найпопулярнішим "помічником" була сода. Її використовували для випікання, для миття посуду, чищення плити та миття каналізації.

Також економні господарки намагалися не викидати продукти, переробляючи їх. Наприклад, із хліба робили сухарі, із фруктів варили варення, а варення ж перетворювали на самогон.

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