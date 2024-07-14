Вас дурили пів життя: чому провідниці в СРСР додавали в чай соду

Причина пов'язана не тільки зі смаком

Кожен, хто подорожував потягом, напевно, бачив, що там можна купити чай. Сьогодні ця послуга не дуже популярна, але в радянські часи це було майже традицією. Це було пов'язано з тим, що провідники регулярно додавали туди соду. "Телеграф" розповів, чому вони це робили.

Пити чай з содою спочатку може здатися дуже дивним. Але насправді такий спосіб приготування мав цілком раціональне і практичне підґрунтя.

Ні для кого не секрет, що Радянський Союз перебував у тотальному дефіциті бюджету. Мало того, що постачання одягу, побутової техніки та меблів було обмеженим, навіть продукти харчування були в дефіциті. Чай не був винятком.

Залізничникам регулярно постачали чай для кожного поїзда, але його також не вистачало.Тому провідники вдавалися до всіляких заходів, щоб задовольнити попит пасажирів.

Чому в чай додавали соду

Додавання невеликої кількості харчової соди до чаю темніє як колір, так і смак. Водночас смак білого порошку не відчувався, оскільки рецепт відпрацьовувався протягом багатьох років.

В результаті пасажири були задоволені, а провідники не турбувалися про те, що чай закінчиться.

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