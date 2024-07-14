Вас обманывали пол жизни: почему проводницы в СССР добавляли в чай соду

Причина связана не только со вкусом

Каждый, кто путешествовал на поезде, наверное, видел, что там можно купить чай. Сегодня эта услуга не очень популярна, но в советское время это было почти традицией. Это связано с тем, что проводники регулярно добавляли туда соду. "Телеграф" рассказал, почему они это делали.

Пить чай с содой поначалу может показаться очень странным. Но на самом деле такой способ приготовления имел вполне рациональную и практическую основу.

Ни для кого не секрет, что Советский Союз находился в тотальном дефиците бюджета. Мало того, что поставка одежды, бытовой техники и мебели была ограничена, даже продукты питания были в дефиците. Чай не был исключением.

Железнодорожникам регулярно поставляли чай для каждого поезда, но его тоже не хватало. Поэтому проводники прибегали к всяческим мерам, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Почему в чай добавляли соду

Добавление небольшого количества пищевой соды в чай темнеет как цвет, так и вкус. В то же время, вкус белого порошка не ощущался, поскольку рецепт отрабатывался в течение многих лет.

В результате пассажиры были удовлетворены, а проводники не беспокоились о том, что чай закончится.

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