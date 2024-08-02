"Теперь это их помидоры": украинцы делятся жуткими видео нашествия ядовитых пауков

Люди видели агриоп, тарантулов и других

Украинцы уже несколько недель подряд жалуются на нашествие ядовитых пауков в разных регионах страны. Пользователи соцсетей в своих огородах видели не один вид членистоногих.

"Телеграф" собрал мнения людей, которые поделились видео в соцсетях. В одном люди пишут, что их в этом году развелось много, у кого они сидят на помидорах, а в других в малине, или любят цветы.

Люди пишут, что это связано с изменением климата. Мол, из южных регионов они перебираются в западную, центральную и восточную часть нашей страны.

Кто-то укусов опасных пауков не боится и ловит руками, а другие нашли радикальный метод борьбы с членистоногими.

Среди видеораспространяемых в соцсетях было с пауком "Тарантулом". Его снял мужчина в Киевской области.

Так, на обнародованных кадрах видно, как на грядках между чесноком бегает большой серый паук, которого закадровый голос называет тарантулом. Также четко заметна нора в земле, откуда, по словам закадрового голоса, этот паук и вылез.

"Это тарантул. У нас уже появились. Это в Крыму, на юге я таких видел", — говорит автор видео.

Женщина в комментариях пишет, что видит такое впервые, а другой человек также подтверждает, что якобы видел Тарантула в этом регионе.

Однако в ответ на распространение этого видео Министерство здравоохранения Украины заявило, что Россия запустила очередной фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине. Пресс-служба Минздрава сообщила: "Только что опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый – нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя".

Кроме этого, пользователи Тик-тока жаловались, что видели паука-агриопа. Он похож на осу. Комментаторы пишут, что они ядовиты и больно кусают.

Также в Фейсбуке пишут, что этот вид пауков видели на территории нескольких общин в Житомирской области.

"Паук агриопа тигровая распространен в умеренном и субтропическом поясах. Раньше его можно было встретить только на юге Украины, но в связи с глобальным потеплением его все чаще видят и у нас, на Житомирщине. Это довольно большой паук. Его тело длиной до двух сантиметров (самки), а с ногами – до четырех. Не заметить его тяжело., где есть высокая травянистая растительность: луга, лесные поляны, заросли тростника. Паук сидит в заплетенном тонкими нитями центре паутины, передним краем тела книзу. ". В случае опасности прыгает на землю", — отмечают специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, что врач рассказал, кому больше всего угрожают опасные пауки.