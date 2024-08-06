Адвокат Порошенка через поганий зір і тиск став непридатним до служби в ЗСУ — ЗМІ

Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ігор Головань оформив меддовідку та став непридатним до служби у лавах ЗСУ за станом здоров’я. Також від мобілізації ухиляються його син та рідний брат. Цю інформацію виданню "Закон і Бізнес" повідомила адвокат Олена Ісаєвська.

"Ігоря Голованя, 1968 року народження, на початку червня визнано ВЛК Шевченківського ТЦК та СП непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі ст. 31а (розлади зору) та 39а (гіпертонічна хвороба)", — повідомила Олена Ісаєвська.

За її словами, також не з’явився у Шевченківський ТЦК міста Києва син Голованя — Володимир, 1990 року народження. Окрім того, за даними Ісаєвської, від органів ТЦК переховується рідний брат Голованя — Микола, 1972 року народження, та чоловік сестри Голованя — Євген Шелякін, 1977 року народження. Останній перебуває в розшуку органами ТЦК, оскільки ухиляється від проходження військово-лікарської комісії.

Ігор, Володимир та Микола Головань, а також Євген Шелякін

Олена Ісаєвська найближчим часом планує звернутися із заявою про злочин до правоохоронних органів.

Ігор Головань відомий тим, що є адвокатом Петра Порошенка.

Як повідомлялося раніше, обидва дорослі сини Порошенка, 39-річний Олексій та 23-річний Михайло, проживають у Лондоні та з початку війни не поверталися в Україну.