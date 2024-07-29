Пляж запустів і поріс травою: як зараз виглядає окупований курорт на Арабатській стрілці (відео)

З приходом росіян мало хто хоче проводити свій час на пляжі

Для багатьох найпопулярніших курортів України зривається вже третій сезон. Багато місць, які раніше влітку важко поміщали всіх охочих відпочити, зараз виглядають покинутими.

Наприклад, до таких належить Щасливцеве, яке розташоване у Херсонській області. Кадрами звідти поділився телеграм-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що в цьому місці через чисту воду і мілке море до вторгнення часто любили зупинятися сім’ї з дітьми. Однак, як можна помітити на ролику, зараз там можна зустріти лише кількох людей. Очевидно, це місцеві жителі.

"Русскій мір" на Арабатській стрілці перетворив курорт на безлюдне місце", — йдеться у повідомленні.

До початку російського вторгнення населені пункти на Арабатській стрілці входили до топ-10 найпопулярніших українських курортних напрямків.

Нагадаємо, що запустіння та розруха – це характерний маркер для всіх українських курортів, які опинилися в російській окупації. Подібна картина повсюдно спостерігається і в інших місцях, наприклад, у Кирилівці або в Залізному Порту.