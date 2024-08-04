Пляж "ломиться" від відпочиваючих: як живе Кирилівка у серпні під окупацією (відео)

Користувачі мережі розповіли, яка зараз ситуація у селищі

Відоме курортне селище Кирилівка, що розташоване на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, в розпал сезону абсолютно порожнє. З приходом російських окупантів улюблений курорт багатьох українців став безлюдним та забутим місцем.

Відповідне відео, зняте на пляжі у Кирилівці, з’явилося у соціальних мережах. Там, де зазвичай у серпні була величезна кількість людей, працювали магазини, ринки, атракціони та водні розваги, зараз порожнеча та тиша.

У серпні щоліта на море приїжджала величезна кількість відпочиваючих. А знайти вільну базу в цей час завдання було не з простих. Зараз на цих базах відпочинку оселилися окупанти.

У коментарях під відео деякі розповіли, яка зараз ситуація у Кирилівці:

"У Кирилівці люди є лише в центрі, там де є басейни, на косах порожньо, аквапарк не працює, "Техас" (клуб, — Ред.) теж закритий, працює лише дельфінарій".

Варто додати, що зазвичай у Кирилівці працював парк атракціонів, а також магазинчики, кафе, клуби та ринок, де можна було знайти все, що завгодно, від вареної кукурудзи до сувенірів та подарунків. Але зараз цього більше немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українському Маріуполі, що тимчасово перебуває під окупацією, росіяни і не лише влаштовують там справжній хаос. Така ситуація сталася на одному з пляжів, куди родина із Чечні загнала свій позашляховик чи не до берега. А коли главу сімейства попросили забрати машину, його це дуже розлютило.