Море в пешей доступности, но есть нюансы: украинцам предлагают жилье за 200 гривен в сутки на популярном курорте (фото)

Есть курорты, где можно отдохнуть по демократичным ценам

Из-за российской оккупации украинцы лишились возможности отдохнуть на популярных курортах на побережье Азовского моря. Но есть базы отдыха в Одесской области, которые открыты, в том числе в известном поселке Каролино-Бугаз.

"Телеграф" выяснил, какие условия предлагают украинцам на этом курорте. Узнайте, за сколько можно снять комнату в поселке и какие там будут удобства.

Отдых в Каролино-Бугаз летом 2024

На сайте OLX можно найти множество объявлений об аренде комнаты или дома в поселке Каролино-Бугаз. Например, есть предложение по демократичной цене — 200 гривен с человека. В объявлении сказано, что для отдыхающих сдаются комнаты на втором этаже 2-этажного дома, одна комната может вмещать 3-4 человека.

Аренда комнаты в Каролино-Бугаз

Где украинцам бюджетно отдохнуть летом 2024

Из главных преимуществ — пешая доступность к морю (7 минут), на автомобиле за пять минут можно доехать до аквапарка. В номерах установлены металлопластиковые окна, есть на этаже кондиционер, а также свободный Wi-Fi.

Отдых в Каролино-Бугаз в 2024 году

Сколько стоит жилье в Каролино-Бугаз

Стоит отметить, что официально пляжный сезон в Одесской области не открывали, поскольку часть территории заминирована, а многие заведения закрыты. Но море все равно привлекает туристов, поэтому владельцы гостиниц пытаются как-то поддерживать свой бизнес.

"Телеграф" писал ранее, тревел блогеры Макс Узол и Оля Манько рассказали украинцам о "тайном" курорте. Он находится в самом центре страны.