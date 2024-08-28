Григорій Козловський, ФК "Рух" і Львівська ОВА об'єдналися, щоб допомогти дітям з особливими потребами

Разом вони створили програму, яка допоможе молодим людям соціалізуватися

Футбольний клуб "Рух" на чолі із почесним президентом клубу Григорієм Козловським об'єднали зусилля з Львівською обласною військовою адміністрацією, щоб допомогти дітям з особливими потребами, які проживають у Роздільському дитячому будинку-інтернаті. Разом вони створили програму, яка допоможе цим дітям та молодим людям соціалізуватися, розвивати свої навички та стати більш впевненими в собі.

"Завдяки спільним зусиллям з Львівською ОВА ми змогли розпочати цей важливий проєкт. Для нас важливо, щоб кожна дитина відчувала себе частиною нашого великого футбольного сімейства. Ми переконані, що спорт може об'єднувати людей і допомагати долати будь-які бар'єри" — зазначив Григорій Козловський .

Футболісти "Руху" тепло прийняли гостей з Роздільського дитячого будинку-інтернату. Діти не лише оглянули академію, а й отримали в подарунок спортивні форми. А на згадку про візит, вони подарували футболістам картину, написану своїми руками.

Футбол з професійними тренерами

Понад 80 дітей з Роздільського дитячого будинку-інтернату отримають можливість займатися футболом під керівництвом професійних тренерів.

"Це для них величезний шанс показати себе і повірити у свої сили", — ділиться своїми враженнями Маріанна Траска, в. о. директора інтернату.

Григорій Козловський та його команда роблять вагомий внесок у допомогу українцям, постраждалим від війни. Завдяки їхній підтримці, сотні людей отримають необхідну медичну допомогу і зможуть повернутися до повноцінного життя. Їхні ініціативи охоплюють широкий спектр потреб: від протезування поранених до відновлення дитячих лікарень.

"Наша співпраця з Роздільським дитячим будинком-інтернатом має свою історію. Тепер ми вирішили вивести її на новий рівень, зробивши її більш відкритою та масштабною. Для нас важливо, щоб футбол об'єднував людей і допомагав долати будь-які бар'єри. Ми готові підтримувати наших підопічних на шляху до самореалізації та інтеграції в суспільство" — зазначив генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин.

Важливі гуманітарні ініціативи