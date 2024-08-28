Григорий Козловский, ФК "Рух" и Львовская ОВА объединились, чтобы помочь детям с особыми потребностями

Вместе они создали программу, которая поможет молодым людям социализироваться

Футбольный клуб "Рух" во главе с почетным президентом клуба Григорием Козловским объединили усилия со Львовской областной военной администрацией, чтобы помочь детям с особыми потребностями, проживающим в Роздольском детском доме-интернате. Вместе они создали программу, которая поможет этим детям и молодым людям социализироваться, развивать свои навыки и стать более уверенными в себе.

"Благодаря совместным усилиям с Львовской ОВА мы смогли начать этот важный проект. Для нас важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью нашего большого футбольного семейства. Мы убеждены, что спорт может объединять людей и помогать преодолевать любые барьеры", — отметил Григорий Козловский .

Футболисты "Руха" тепло приняли гостей из Роздольского детского дома-интерната. Дети не только осмотрели академию, но и получили в подарок спортивные формы. А на память о визите, они подарили футболистам картину, написанную своими руками.

Футбол с профессиональными тренерами

Более 80 детей из Роздольского детского дома-интерната получат возможность заниматься футболом под руководством профессиональных тренеров.

"Это для них огромный шанс показать себя и поверить в свои силы", — делится своими впечатлениями Марианна Траска, и. о. директора интерната.

Григорий Козловский и его команда делают весомый вклад в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Благодаря их поддержке, сотни людей получат необходимую медицинскую помощь и смогут вернуться к полноценной жизни. Их инициативы охватывают широкий спектр потребностей: от протезирования раненых до восстановления детских больниц.

"Наше сотрудничество с Роздольским детским домом-интернатом имеет свою историю. Теперь мы решили вывести его на новый уровень, сделав его более открытым и масштабным. Для нас важно, чтобы футбол объединял людей и помогал преодолевать любые барьеры. Мы готовы поддерживать наших подопечных на пути к самореализации и интеграции в общество", — отметил генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедышин.

Важные гуманитарные инициативы