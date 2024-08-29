Це краще, ніж квіти: цікаві ідеї, що подарувати вчителям на 1 вересня

Практичні та корисні подарунки точно порадують вчителів

Вже зовсім скоро в Україні розпочнеться новий навчальний рік. До Дня знань діти та їхні батьки замислюються над ідеями подарунків вчителям. Щоб зробити педагогам приємно, не обов’язково нести лише квіти. Можна приготувати невеликі символічні подарунки, які точно піднімуть настрій вчителям на початку навчального року.

Що подарувати вчителю на 1 вересня – цікаві ідеї

Зробіть для класного керівника невелику презентацію з фотографіями учнів класу, якщо фото буде зі звуковими ефектами і розташовані в хронологічному порядку, взагалі прекрасно. Хорошим подарунком буде також велике фото з учителем у гарній рамці.

Можна подарувати педагогові гарну чашку, зроблену на замовлення. Однак, слід враховувати смакові уподобання вчителя.

Зворушливим подарунком стане м’яка подушечка у формі серця або книги. А якщо вчителька має дитину, то це може бути красива м’яка іграшка.

Смачним подарунком стане сувенірна коробка шоколадних цукерок або інших солодощів, зроблена на замовлення. Ще одна "смачна" ідея — фруктовий кошик або букет із фруктами та квітами.

Небанальним подарунком вчителю може стати подарунковий сертифікат залежно від уподобань — у книжковий чи канцелярський магазин, у відділ косметики, кондитерську чи кафе.

А корисним і практичним подарунком може стати діловий щоденник у красивій палітурці. Ще один простий та практичний подарунок – флешка – такий презент точно не завадить вчителю.

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних пісень для школярів на 1 вересня. Тексти та відео пісень до Дня знань.