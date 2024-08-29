Это лучше, чем цветы: интересные идеи, что подарить учителям на 1 сентября

Практичные и полезные подарки точно порадуют учителям

Уже совсем скоро в Украине начнется новый учебный год. Ко Дню знаний дети и их родители задумываются над идеями подарков учителям. Чтобы сделать педагогам приятно, не обязательно нести только цветы. Можно приготовить небольшие символические подарки, которые точно поднимут настроение учителям в начале учебного года.

Что подарить учителю на 1 сентября — интересные идеи

Сделайте для классного руководителя небольшую презентацию с фотографиями учеников класса, отлично, если фото будет со звуковыми эффектами и расположены в хронологическом порядке. Хорошим подарком будет также большое фото с учителем в красивой рамке.

Можно подарить педагогу красивую кружку, сделанную на заказ. Однако, следует учитывать вкусовые предпочтения учителя.

Трогательным подарком станет мягкая подушечка в форме сердца, или книги. А если у учительницы есть ребенок, то это может быть красивая мягкая игрушка.

Вкусным подарком станет сувенирная коробка шоколадных конфет или других сладостей, сделанная на заказ. Еще одна "вкусная" идея — фруктовая корзина или букет с фруктами и цветами.

Небанальным подарком учителю может стать подарочный сертификат в зависимости от предпочтений — в книжный или канцелярский магазин, в отдел косметики, кондитерскую или в кафе.

А полезным и практичным подарком может стать деловой дневник в красивой палитурке. Еще один простой и практичный подарок — флешка – такой презент точно не помешает учителю.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых песен для школьников на 1 сентября. Тексты и видео песен ко Дню знаний.