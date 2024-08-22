"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Інтерсіті+ на популярний напрямок: розклад та деталі

Поїзд курсуватиме тричі на тиждень

"Укрзалізниця" призначає на постійній основі курсування поїзда №763/764 Інтерсіті+ між Києвом та Одесою. Нововведення розпочне роботу з 6 вересня.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили на сторінці компанії у Facebook. Зазначається, що поїзд курсуватиме тричі на тиждень.

"Ми подумали, зважили всі "за" та "проти", оцінили попит і вирішили, що ніщо (зокрема — настання осені) не зупинить поїзд, час якого настав! "Укрзалізниця" призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою", — йдеться у повідомленні.

Як курсуватиме поїзд

В "Укрзалізниці" зазначили, що поїзд відправлятиметься з Києва 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та неділі.

Відправлення з Києва – о 14:56

Прибуття до Одеси – 22:28.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка.

Відправлення з Одеси – о 06:10.

Прибуття до Києва – о 13:49.

Квитки будуть у продажу традиційно — у додатку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому так складно купити квитки на потяг. Вони пояснили, до чого тут військові.