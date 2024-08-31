Променяли украинские вузы на заграничную учебу для "золотой молодежи": где сейчас дети Гройсмана и как они выглядят (фото)

Сначала политик хвалит украинское образование, а потом отправляет своих детей заграницу

Владимир Гройсман является семейным человеком. Похудевший бывший премьер-министр Украины давно женат на возлюбленной Елене, которая старше мужчины на 5 лет, и является отцом для трех детей.

Среди наследников 46-летнего политика, который раньше был во главе Верховной Рады и возглавлял Кабмин, числятся две дочери и сын. "Телеграф" рассказывает, что известно о Юлии, Кристине и Давиде Гройсманах, где живут во время войны в Украине, кем работают и как выглядят.

Юлия Гройсман

Весной 2016 года дочь Елены Гройсман от первого брака, для которой Владимир Гройсман является отчимом, закончила модную Новопечерскую школу в Киеве, а позже стала студенткой CATS College в Лондоне, который обучает ту самую "золотую молодежь" — детей политиков, звезд и других известных и богатых людей. Девушка, которой сейчас 32-33 года, закончила юридический факультет одного из британских университетов, и продолжает жить и работать в Британии.

Дочки Владимира Гройсмана Юлия и Кристина. Фото: instagram.com

В мае 2017 года Юлия зарегистрировала компанию под названием 2100 Consultancy Ltd с уставным капиталом в 1 фунт стерлингов (на момент публикации материала — 54,09 грн по курсу НБУ). Девушка, которой на тот момент было 25 лет, стала директором и единственным владельцем лондонской фирмы.

Как вид деятельности компании указано "Solicitors", или солиситеры — это адвокаты, которые занимаются подготовкой судебных материалов для барристеров, адвокатов высшей категории. По информации СМИ, дочь Владимира Гройсмана занималась (или продолжает заниматься) букмекерским и игровым бизнесом.

Юлия Гройсман (справа) с подругой. Фото: instagam.com

Кристина Гройсман

Младшая дочь Кристина также училась в лондонской школе-пансионе CATS College, несмотря нато, что ранее политик акцентировал на перспективном качестве образования в Украине. Девушка выбрала специализацию "Искусство и дизайн", с изучением несколько иностранных языков, таких как английский и французский.

Кристина Гройсман. Фото: instagram.com

Дочь Гройсмана Кристина в шапке в берлинском метро

В 2019 году дочь Гройсмана в 19-летнем возрасте стала совладелицей торгового центра в Виннице, внеся в уставной капитал 26 250 гривен. Учредителем общества с ограниченной ответственностью на протяжении многих лет является Елена Гройсман, жена бывшего премьера. Тогда в документах появилась и их общая дочь Кристина.

Давид Гройсман

1 сентября 2021 года Владимир Гройсман поделился редким фото со своим сыном Давидом. Тогда мальчику предстояло учиться в пятом классе. На сегодня новых фото Давида Гройсмана, а также информации о том, продолжает ли он находиться в Украине, в информационном пространстве нет.

Напомним, что недавно убежал с Украины скандальный нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" рассказывал, как выглядят его жена и дети.